ЗСУ знищуватимуть усіх військових Білорусі, які перетнуть кордон із Україною, – Данілов

20 березня 2022 , 22:49
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Джерело:

телеграм ZN.UA

Секретар РНБО заявив, що Збройні Сили України знищуватимуть всіх білоруських військових, які нападуть на нас. Відповідну заяву Олексій Данілов оприлюднив на фоні загрози нападу з Білорусі.

Відповідну інформацію Олексій Данілов оприлюднив ввечері 20 березня. Тобто на 25 день війни, яку Росія почала проти України. 

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ЗСУ знищуватимуть всіх військових Білорусі, які нападуть на нас

Українські захисники знищуватимуть усіх солдатів армії Білорусі, які перетинають кордон із Україною,
 – пообіцяв Данілов. 

Ба більше, секретар Ради національної безпеки і оборони України пояснив, що:

  • "якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, його буде знищено;
  • білоруському народу це точно не потрібне (мовиться про напад на Україну – 24 канал);
  • це потрібно лише Путіну".

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Автор: Діана Квасневська