Росіяни частіше втрачають свою авіацію в Україні: у чому причина

ЗСУ продовжують знищувати ворожу авіацію. Зокрема, після опівночі 24 січня українські захисники ліквідували 3 російські ударні вертольоти Ка-52.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, російські окупанти втрачають не лише ударні гелікоптери.

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Так, росіяни часто не можуть дорахуватися своїх штурмовиків Су-25. Один з таких літаків українські воїни збили на Східному напрямку у першій половині дня 25 січня.

Окупанти намагаються компенсувати нестачу артилерії

Як зазначив Коваленко, Росія почала інтенсивніше застосовувати авіацію на Сході України.

Через дефіцит артилерії російським окупантам не вистачає вогневого впливу. Зараз ми можемо говорити про те, що їм потрібно якось компенсувати артилерійський компонент,

– пояснив військовий оглядач.

Він додав, що у росіян великі проблеми з артилерією – як у плані кількості установок, так і з боєкомплектом. За словами Коваленка, загарбники намагаються розв'язати цю проблему, застосовуючи авіацію.

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Російська авіація стає ціллю ЗСУ

Однак таким чином росіяни створюють собі нові проблеми, адже починають втрачати і свою авіацію.

"Там, де з'являється велика кількість авіації, підвищується відсоток ймовірності того, що вона буде знищена", – зауважив військовий оглядач.

Коваленко додав, що російську авіацію знищують:

комплекси протиповітряної оборони ЗСУ,

або мобільні групи з ПЗРК.

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