Важливе завдання: військовий оглядач порівняв минулорічні удари по логістиці росіян і нинішні

ЗСУ продовжують бити по логістиці російських окупантів. Знищення логістики – одна з основних умов для успішного наступу українських захисників. Потрібно знизити щоденні поставки зброї, боєприпасів, палива та іншого для ворожого угрупування.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач (Ізраїль) Давид Шарп. За його словами, знищення логістики росіян повинно продовжуватись тривалий час.

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"Щоб на фронті відчувався вплив на логістику, повинні зменшитись щоденні поставки всього необхідного для ворожого угрупування. Коли вони починають отримувати менше, падає їхня боєздатність. Це повинно продовжуватись тривалий час", – наголосив військовий оглядач.

ЗСУ потрібні далекобійні ракети

Давид Шарп зазначив, що у 2022 році українські військові мали перевагу на правому березі Херсона. Ця територія відрізана від Криму та Росії. Там окупанти мали меншу кількість переправ, до яких можна було дістати за допомогою HIMARS. Зараз перед ЗСУ стоїть завдання звільнити лівий берег, що буде значно складніше зробити.

Шляхів більше, різного роду логістичних ланцюжків. Вони розташовані на більш віддаленій відстані від лінії фронту. Тут необхідна велика кількість ракет будь-якого типу, але з дальністю, яка більша ніж у HIMARS, щоб впливати на склади, дороги, мости, знищувати логістику,

– пояснив він.

ЗСУ дуже потрібні далекобійні ракети, до прикладу, ATACMS. Це буде дуже серйозний інструмент для знищення логістики росіян.

Шарп про знищення логістики росіян: дивіться відео

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