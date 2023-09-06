ЗСУ знищують усі 4 "мости" в Крим: зведення з фронту від Світана

На окупований півострів Крим ведуть 4 шляхи. ЗСУ починають працювати над кожним із них, тож росіяни намагаються вберегти бодай один.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі розповів, що росіяни починають працювати над тим, щоб уберегти бодай один зі шляхів. Крім того, видання Politico повідомляє, що призначення Умерова на посаду міністра оборони свідчить про те, що Київ твердо налаштований повернути Крим.

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"Мости" в Крим

Світан зазначив, що до Криму ведуть 4 шляхи:

Кримський міст, по якому було завдано вже 2 удари, і, схоже, третій повністю зруйнує його.

Сухопутний коридор через Південь України, над перерізанням якого активно працюють ЗСУ.

Повітряний "міст". За допомогою літаків Іл-76 росіяни можуть перекидати в Крим живу силу, техніку й озброєння, але й до них уже завітала "бавовна".

Морський шлях. Росіяни можуть переміщати все необхідне до Криму на великих десантних кораблях, однак українці почали полювати вже й за ними в Чорному морі, тож окупанти й ховають їх у Новоросійську.

Атака дронів по резиденції Путіна

До резиденції Путіна в Твері завітали дрони. Вони цілком можуть подолати відстань у 700 кілометрів. До Москви – 500 кілометрів, а ламаними шляхами – 700. Ураховуючи, що летіло всього кілька дронів, це очевидно були розвідувальні БпЛА.

Вони вираховують, де розташована ворожа ППО. Тож днями можна очікувати масованої атаки по території Росії. Зокрема, і по резиденції Путіна. Це абсолютно легальна військова ціль. Там є охорона, це центр збору даних, центр зв'язку тощо.

Зведення з фронту від Світана: дивіться відео

Окупанти не збираються зимувати на Півдні

Є інформація про те, що окупанти починають розкрадати майно в Токмаку. Крім того, полковник запасу ЗСУ зауважив, що за інформацією Міноборони, росіяни не збираються зимувати на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя.

Вони умовно не закуповують вугілля, не готують теплотраси для своїх військ. Не працюють над цим і "цивільні адміністрації". Крім того, росіяни вже починають укріплювати Маріуполь, трасу Донецьк – Волноваха – Маріуполь і вхід у Крим.

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