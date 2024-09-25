Там взагалі немає укріплень: Світан назвав перспективи бойових дій на Московському напрямку

Українські захисники прорвали ще одну ділянку на кордоні з Росією у Курській області. Противник вже не вперше дозволяє нашим силам зайти на власну територію. До того ж має там ділянки без потужних фортифікаційних споруд.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що росіянам не вистачає сил та засобів для захисту власного кордону з Україною. Він має протяжність приблизно 600 кілометрів.

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ЗСУ працюють там, де противник не чекає

Кордон на Півночі України пролягає між трьома нашими областями – Сумською, Чернігівською та Харківською та російськими – Брянською, Курською та Бєлгородською. Проте з боку Росії він не укріплений як лінія бойового зіткнення.

Напевно у Кремля були певні домовленості або з Україною, або з США не воювати у цей бік, тому Північний напрямок на Москву був відкритий. Росіяни досі не побудували там серйозної системи фортифікацій, також немає карт мінних полів в достатній кількості,

– зазначив військовий експерт.

Росіяни вибудовували лінію оборони південніше від Москви. Вона, за словами Світана, має декілька шарів з хорошою системою забезпечення, з великою кількістю мінних полів.

Така лінія була споруджена на півдні – від Дніпра до Донбасу. Вона прикриває Південь, а не Москву, яка в цьому сенсі "гола", там взагалі немає укріплень,

– зауважив він.

Зараз росіян, на думку Романа Світана, починає лякати деякі українські підрозділи Десантно-штурмових військ. Вони працюють доволі непогано особливо там, де противник їх не чекає.

Ворог не має суцільної лінії оборони, і її можна розбирати. Ці дії українських сил дають надію на те, що ми щонайменше полякаємо Росію, а щонайбільше – маємо її розвалити,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Зверніть увагу! Як стало відомо 23 вересня, підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали російський кордон у Курській області. Це вже друга успішна операція щодо прориву кордону з початку операції ЗСУ на Курщині. ДШВ опублікували відповідне відео, на якому, зокрема, можна побачити як українські захисники заходять на російську територію та ведуть перші бої в прикордонній смузі.