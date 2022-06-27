ЗСУ знову вдарили по Зміїному: вражений ворожий ЗРК "Панцир 1"

Вночі 27 червня ЗСУ завдали 10 влучних уражень по окупантах на острові Зміїний. Операція українських сил триває досі.

Вчергове уражено зенітно-гарматний комплекс "Панцир1". Про це на брифінгу розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, інформує 24 канал.

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Цієї ночі ЗСУ здійснили понад 10 влучних уражень по острову. Ми дорозвідуємо ситуацію,

– розповіла Гуменюк.

Вона також додала, що в Чорному морі – шторм, тож природа стоїть на нашому боці. Однак ворог лишив на чатуванні кілька катерів, які несуть на собі 16 крилатих ракет.

В Оперативному командуванні "Південь" оприлюднили відео удару по окупантах. На ньому видно, як різнорідні сили оборони продовжують операцію на Зміїному.

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Цей острів у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією. Загарбники атакували його у перші дні повномасштабної війни. Частина військових, які захищали острів, потрапила у полон. Повідомлялося, що декого раніше звільнили під час обміну, але 75 захисників досі перебувають у руках загарбників.

До речі, окупанти встановили на Зміїному нові комплекси протиповітряної оборони. Супутники зафіксували там нові ворожі системи 9 червня.

Гуменюк розповідала про успішну операцію ЗСУ 23 червня. Тоді ворогу завдали серйозних втрат у живій силі та техніці. Також знешкодили ще один "Панцир С1".

Перед цим речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповідав, що війська агресора не мають можливості поповнювати свої запаси на Зміїному. Для цього наші оборонці проводили відповідні заходи.

20 червня у розвідці 24 каналу повідомили, що українські військові завдали удару по острову. Ймовірно, ворога атакували американськими артилерійськими системами HIMARS.

В оперативному командуванні "Південь" офіційно підтвердили удар, проте наголосили, що використали різні сили та засоби.

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