ЗСУ знову вдарили по Зміїному: вражений ворожий ЗРК "Панцир 1"
Вночі 27 червня ЗСУ завдали 10 влучних уражень по окупантах на острові Зміїний. Операція українських сил триває досі.
Вчергове уражено зенітно-гарматний комплекс "Панцир1". Про це на брифінгу розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, інформує 24 канал.
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Цієї ночі ЗСУ здійснили понад 10 влучних уражень по острову. Ми дорозвідуємо ситуацію,
– розповіла Гуменюк.
Вона також додала, що в Чорному морі – шторм, тож природа стоїть на нашому боці. Однак ворог лишив на чатуванні кілька катерів, які несуть на собі 16 крилатих ракет.
В Оперативному командуванні "Південь" оприлюднили відео удару по окупантах. На ньому видно, як різнорідні сили оборони продовжують операцію на Зміїному.
Останні новини зі Зміїного
Цей острів у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією. Загарбники атакували його у перші дні повномасштабної війни. Частина військових, які захищали острів, потрапила у полон. Повідомлялося, що декого раніше звільнили під час обміну, але 75 захисників досі перебувають у руках загарбників.
До речі, окупанти встановили на Зміїному нові комплекси протиповітряної оборони. Супутники зафіксували там нові ворожі системи 9 червня.
- Гуменюк розповідала про успішну операцію ЗСУ 23 червня. Тоді ворогу завдали серйозних втрат у живій силі та техніці. Також знешкодили ще один "Панцир С1".
- Перед цим речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповідав, що війська агресора не мають можливості поповнювати свої запаси на Зміїному. Для цього наші оборонці проводили відповідні заходи.
- 20 червня у розвідці 24 каналу повідомили, що українські військові завдали удару по острову. Ймовірно, ворога атакували американськими артилерійськими системами HIMARS.
- В оперативному командуванні "Південь" офіційно підтвердили удар, проте наголосили, що використали різні сили та засоби.
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