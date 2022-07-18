ЗСУ знову вгатили по скупченню окупантів на Херсонщині: ворог рахує втрати

Українські захисники вкотре влучили у скупчення військ росіян у Бериславському районі на Херсонщині. Загарбники знову рахують власні втрати.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, наголосивши, що тиждень почався вдало. Але не для російських окупантів.

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Херсонщина. Ще одне влучання в скупчення орків у Бериславському районі. Чекаємо на офіційні підрахунки втрат рашистів. Тиждень почався вдало. Але не для російських окупантів,

– зазначив він.

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Наразі координація партизанів і ЗСУ на Херсонщині працює, тому куди б не ховали росіяни свої боєкомплекти, вони будуть знищені.

Сьогодні зранку, 18 липня стало відомо про нові вибухи поблизу Нової Каховки – в селі Райське. Там ЗСУ знищили склади окупантів. Детонація боєприпасів тривала кілька годин.

Ввечері 17 липня в Чулаківці так само був знищений склад боєприпасів. Також цього ж дня наші ЗСУ знищили розташування окупантів у Лазурному.

13 липня вибухи пролунали у районі заводу "Сокол" у Новій Каховці, там знищили склад боєкомплектів окупантів. Також в тому ж місці ЗСУ завдали ударів по двох пунктах управління російських військ та посадковому майданчику.

Більше про це – Сергій Хлань розповів про знищення складів та колаборантів на Херсонщині: дивитись відео