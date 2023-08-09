ЗСУ здійснили "обмежений рейд" через Дніпро на Херсонщині: що про це думають аналітики ISW

Збройні Сили України здійснили обмежений рейд через річку Дніпро. Вони висадились на лівому березі Херсонської області.

Хоча залишається незрозумілим, чи українські війська встановили тривалу присутність на цьому березі. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Що кажуть аналітики ISW

Кілька російських "воєнкорів" 8 серпня повідомили, що українські сили висадили до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері, прорвали російську оборону та просунулися на 800 метрів.

Російський "воєнкор" зазначив, що нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників з району Козачої Лопані до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону в цьому районі.

Так званий окупаційний глава Херсонської області Владімір Сальдо применшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії відбив українські катери, а українських військових поблизу Козачої Лопані нібито немає.

Однак більшість відомих російських "воєнкорів" стверджували, що українським військам вдалося використати тактичний сюрприз і висадитися на лівому березі, перш ніж залучити російські сили до обміну стрілецькою зброєю, і Сальдо, ймовірно, цілеспрямовано намагався спростувати заяви про українську присутність у цьому районі, щоб уникнути створення паніки в і так делікатному російському інформаційному просторі,

– заявили аналітики.

Гарячі точки в доступних даних NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години в цьому районі, здається, підтверджують, що там точилися значні бойові дії, яким, ймовірно, передував або супроводжувався артилерійський вогонь.

"До кінця дня 8 серпня багато російських джерел оновили свої заяви, повідомивши, що російські війська зберігають контроль над Козачими Лагерями, відтіснивши українські сили назад до берегової лінії, і що в прибережних районах поблизу Козачих Лагерів відбуваються перестрілки зі стрілецької зброї та інші поселення на лівому березі", – зазначили в ISW.

Аналітики підкреслили, що ISW ще не спостерігала візуальних доказів, які б свідчили про наявність значної кількості українського війська або розгортання української техніки поблизу Козачих Лагерів, і поточна модель російських повідомлень більше відповідає обмеженому рейду через річку, ніж ширшій українській операції.

Нагадаємо, що військові оглядачі повідомляли, що український спецназ форсував Дніпро і висадився на лівому березі Херсонщини. У Міноборони прокоментували цю інформацію.

"Певні дії вже зроблені, вже завершені", – лаконічно прокоментувала Ганна Маляр.