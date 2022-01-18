ЗСУ зробили величезний крок до членства в НАТО, – головнокомандувач Залужний

У Збройних силах України зробили великі кроки задля того, аби доєднатись до Північноатлантичного альянсу. На формальному рівні вже опанували понад 300 стандартів НАТО.

За словами генерал-лейтенанта Залужного, Україна зробила великий крок, щоб наблизитись не лише до ПДЧ, а й до повноцінного членства в НАТО. Стандарти Альянсу впроваджують на формальному та документальному рівнях.

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Опановано понад 300 стандартів НАТО

Не хочу нікого критикувати, але таку кількість стандартів, наскільки я знаю, опанували далеко не всі збройні сили європейських країн, які вже є членами Альянсу,

– повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що для нього особисто дуже важливо, щоб армія відповідала стандартам НАТО. Мовиться про спрощення процедур та відкидання усього радянського.

Треба позбутись всього радянського

Для мене головне ... розпочати мислити по-натовськи, дивитися на речі по-європейськи, організовувати підготовку військ у відповідності до стандартів НАТО, які, як ми вже переконалися, є дуже ефективними та результативними,

– пояснив генерал-лейтенант.

Щодо самого вступу до НАТО, то це, вважає Залужний, більше справа політиків. Проте він теж вболіває, аби це сталось якомога швидше.

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Залужний про загрозу з боку Росії:

Командувач Збройних сил наголосив, що ми маємо справу з мільйонною армією агресора.

Залужний розповів партнерам по НАТО про серйозну загрозу повномасштабного вторгнення Росії.

Головнокомандувач переконаний, що це – не ілюзія, а цілком реальна версія розвитку подій.

Росія має всі можливості для ще більшого посилення присутності поблизу кордону.

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