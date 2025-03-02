Поповнили цвинтар невдач: ЗСУ відбили штурм росіян на Новопавлівському напрямку
- Українські десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили штурм російської бронетехніки й мотоциклів на Новопавлівському напрямку.
- Бійці знищили особовий склад ворога та чимало одиниць різної техніки – від мотоциклів до танків.
Російська армія не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ та кидає на штурми чи не всі наявні сили. Однак українські захисники дають гідну відсіч окупантам, завдаючи чималих втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду.
До теми "Солнцепьок" спалив: у ЗСУ розкрили деталі, як знищили склад термобаричних боєприпасів
ЗСУ відбили штурм ворога на Новопавлівському напрямку
На Новопавлівському напрямку українські десантники відбили штурм російської бронетехніки й мотоциклів. Ворог намагався прорвати оборону ЗСУ, але натомість зазнав величезних втрат у живій силі та техніці.
Так, десантники 79 ОДШБр знищили танки, бронемашини та мотоцикли.
Добротна просмажка російської бронетехніки й піхоти на Новопавлівському напрямку фронту. Окупанти кидають великі сили, щоб прорвати оборону десантників на Донбасі, але тільки поповнюють цвинтар своїх невдач,
– прокоментували штурм українські десантники.
Як десантники відбивали штурм ворога: дивіться відео (Увага! Чутливий контент! 18+)
Захисники зауважили, що деякі російські загарбники просили операторів БпЛА помилувати їх.
Раніше українські захисники відбили ворожий штурм у напрямку околиць Лозової у Харківській області. Так, 24 лютого разом з піхотою та бронетехнікою російські загарбники почали атаку, але зазнали втрат.
Українські військові знищили не лише особовий склад, а й розбили ворожу колону. Тоді бійці окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" спільно з гвардійцями 1-ї Президентської бригади оперативного призначення "Буревій" та десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади завчасно виявили та спалили ворожі танки й БТРи.