ЗСУ звели нанівець спроби росіян захопити селища на Сєвєродонецькому напрямку

Російські окупанти намагаються оточити наших військових у районах Луганській області, де точаться бої. Водночас ЗСУ вдалося завадити росіянам захопити селища на Сєвєродонецькому напрямку.

Російські військові зазнали втрат і відійшли

Відповідну інформацію під час брифінгу озвучив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє 24 канал. За його словами, ворог зосередився на спробі оточити наших захисників у районах Сєвєродонецька та Лисичанська.

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Як розповів Олександр Мотузяник, Збройні Сили України звели нанівець спроби росіян захопити селища Метьолкіне та Білогорівка.

На Сєвєродонецькому напрямку українській війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити селища Метьолкіне та Білогорівка,

– сказав речник Міноборони.

Мотузяник уточнив, що російські військові зазнали втрат і відійшли.

Оперативна інформація про Сєвєродонецьк

Під час брифінгу речник Міноборони розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку. Він повідомив, що станом на ранок 3 червня російські військові продовжують штурм Сєвєродонецька.

Мотузяник зазначив, що ворог штурмує місто за підтримки авіації. Також, за його словами, ворог веде штурмові дії житлових районів центральної частини Сєвєродонецька.

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Речник Міноборони додав, що росіяни зазнають втрат у Сєвєродонецьку й активні бої тривають досі.

Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку

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