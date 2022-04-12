ЗСУ звільнили 15 населених пунктів і відсунули лінію фронту від Дніпропетровської області

Відважні воїни ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Захисники України звільняють міста від росіян та завдають ворогу втрат.

Українським героям вдалося відсунути лінію активних бойових дій за межі Дніпропетровської області. Тепер наші воїни б'ють росіян на території Херсонської області.

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Звільнення міст та переміщення лінії фронту

Голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, нашим воїнам вдалося прогнати росіян з 15 населених пунктів на Херсонщині. Зараз лінія зіткнення посунулася на центр області, тримають бої.

Вороги намагаються огризатися дуже серйозно, але наші військові дуже якісно знищують і техніку, і живу силу противника, – заявив Вілкул.

У звільнених від російських окупантів містах фахівці працюють над відновленням інфраструктури, зокрема, лінії електропередач.

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