ЗСУ звільнили більше територій восени, ніж росіянам вдалося захопити, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що від початку осені ЗСУ звільнили більше територій, ніж російські війська змогли захопити. Підрозділи продовжують активну оборону на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі, зриваючи штурми росіян.

Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Яка ситуація на фронті?

Зеленський повідомив про результати українських військових на фронті після доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого.

Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року,

– сказав він.

Зеленський подякував українським захисникам за роботу та наголосив, що Сили оборони продовжують тиснути на противника. Зокрема, він відзначив результати операцій Десантно-штурмових військ і Третього армійського корпусу, які проводять активну оборону.

Окремо президент згадав ситуацію в районі Добропілля на Донеччині. Українські військові знищують російські штурмові групи та протидіють спробам інфільтрації, тобто проникнення противника в українські бойові порядки.

Оборона триває також на інших напрямках Донеччини, Харківщини та Запорізької області. Українські підрозділи захищають позиції поблизу Краматорська й продовжують виконувати бойові завдання на передовій.

Президент також назвав населені пункти, які, за його словами, перебувають під контролем України: Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка.

Ми знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п'ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путін. Фронт наш міцний,

– наголосив президент.

Зеленський подякував кожному українському військовослужбовцю та підрозділу, які виконують поставлені завдання.

Водночас у вересні 2026 року в Україні загинули щонайменше 328 цивільних, ще 2105 людей дістали поранення. Загальна кількість жертв зросла на 85% порівняно з аналогічним періодом минулого року.