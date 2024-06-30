Сили оборони мають успіх: генерал-лейтенант описав події на фронті

Українські військові мають певні успіхи на Донеччині, хоч ситуація продовжує залишатися складною та динамічною. Росіяни також продовжують штурмові дії, які подекуди мають результати.

Зокрема, важка для наших оборонців ситуація в районі Торецька, але на Харківщині є проблеми у росіян. Детальніше це 24 Каналу розповів Ігор Романенко – генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України".

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Покращення на фронті

Станом на 29 червня, за даними Deep State, ворог просунувся у Донецькій області. Натомість українським військовим вдалося відбити позиції біля Вовчанська.

На окремих напрямках ситуація критично важка: Часів Яр, Торецьк. Але є й покращення ситуації, зокрема в районі Вовчанська, тобто на Харківському напрямку. Також наші оборонці провели контратаки в районі Тернів та Ямполівки, відсунувши ворога. Загалом на фронті йдуть важкі бої,

– зазначив Ігор Романенко.

Ситуація на Донеччині: дивіться на карті

На усіх інших ділянках особливих змін на тактичному рівні поки не має.

Можливе ураження С-500 у Криму

Важливою подією на фронті стало ймовірне ураження російського ЗРК С-500 "Прометей". Він був розташований у військовому хабі росіян у Джанкої.

Офіційного підтвердження цієї інформації не було. Однак бійці однієї з бригад повідомили у мережі про пошкодження установки С-500 у Криму.

"С-300/С-400, ймовірно, не впорались з ураженням ракетами ATACMS. Тож завезли туди "Прометеї" як "аналоговнєтну" зброю. Цей комплекс призначений насамперед для знищення балістичних ракет середнього радіуса дії, тож могли збивати ATACMS, але їм цього не вдалось", – наголосив Романенко.

Щобільше, Україна атакує такого роду комплекси і безпілотниками, які є малою ціллю для збиття. Тож російські системи ППО чи то їх не виявляють, чи виявляють уже запізно.