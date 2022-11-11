Деокупація триває: у Калинівці та Новопетрівці підняли український прапор

Українські військові продовжують звільняти від окупантів Миколаївську область. Нашим воїнам вдалося звільнити ще два населені пункти.

Услід за Снігурівкою ЗСУ звільнили від російських загарбників Калинівку та Новопетрівку. Калинівка розташована на південний захід від Снігурівки, як і Новопетрівка.

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ЗСУ звільняють Миколаївщину

У мережі вже опублікувала світлину українських воїнів, які в Калинівці. Наші захисники підійняли над Калинівкою прапор України.



ЗСУ звільнили Калинівку / Фото з twitter.com/61_elena

Калинівка та Новопетрівка на карті

ЗСУ просуваються з Миколаївщини на Херсонщину

Українські військові проводять контрнаступ у Миколаївській і Херсонській областях. Напередодні з'являлася інформація, що буцімто ЗСУ вже повністю звільнили Миколаївську область. Проте в ОК "Південь" повідомили, що це наразі не так.

Разом з тим, 10 листопада стало відомо, що українські воїни зайшли в місто Снігурівка, що в Миколаївській області. Снігурівку було звільнено силами 131 окремого розвідувального батальйону.

Снігурівка була ключовим пунктом для постачання боєприпасів ворожим угруповуванням, які розташовані на схід від річки Інгулець. Місто має стратегічне значення для деокупації всієї Херсонщини.

У ЗСУ повідомили, що наші військові просувають лінію фронту на східному напрямку. ЗСУ вже звільнили понад 260 кілометрів квадратних і просування продовжується.

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