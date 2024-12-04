Скинули ворога у річку Оскіл, – комбат сказав, як вдалося вибити росіян з села на Харківщині

Російські війська намагаються просуватися на Куп'янському напрямку, що на Харківщині. Наприкінці листопада противник форсував річку Оскіл й хотів захопити та утримати плацдарм в районі села Новомлинськ.

В етері 24 Каналу командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів, як українській армії вдалося вибити росіян із цього плацдарму.

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Як ЗСУ звільнили Новомлинськ

Армія Росії застосовує свої диверсійно-розвідувальні групи там, де не може досягти результату в прямих бойових діях, й доволі часто в режимі камікадзе. Під покровом туману, користуючись вузькістю річки, скелястою місцевістю, зарослями, ворогу вдалося переплисти певною кількістю сил на правий берег річки Оскіл та зайняти плацдарм в районі села Новомлинськ.

Російські війська намагалися зайняти плацдарм, але Сили оборони вчасно їх виявили. Завдяки правильному плануванню оборонних бойових операцій та зачистці в короткостроковій перспективі ворога вдалося скинути назад в річку Оскіл,

– зазначив Федоренко.

У радіоперехопленнях окупанти сильно скаржилися, настільки сильно їх б'ють, яких втрат вони зазнають. Втім, противник намагається вище й нижче по течії шукати місця, де можна перепливти річку Оскіл й заводити свої диверсійної розвідувальні групи.

Українським військовим добре відома ця тактика. Наші бійці ведуть системну роботу щодо виявлення ворога й відповідно його знищення на полі бою,

– мовив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

У районі Колесниківки ворогу дещо вдалося затягнутися в ліс на лівому березі річки Оскіл, але в населений пункт окупанти не зайшли. Зараз тривають бої щодо повної зачистки противника з цієї частини й блокування подальшого його просування.

Попри постійні ударно-штурмові дії окупантів, всі позиції у лівобережному Куп'янську та Куп'янськ-Вузловому залишаються за Силами оборони. Росіяни щоденно втрачають значну кількість свого ресурсу, який залучили до ударно-штурмових дій,

– зауважив Федоренко.

У районі Глибокого українські Сили оборони здійснили ряд заходів, які дозволили вибити противника з певних позицій, які росіяни вже давно займають й змогли підготувати достатньо якісно інженерно-фортифікаційні споруди.

"Це був складний виклик, але Силами оборони реалізували його. Вдалося не просто вибити противника, а надійно закріпитися та не допустити, щоб окупанти вибили нас під час зворотних ударно штурмових дій", – додав командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Яка ситуація в районі Кругляківки

Останніми днями противник мав тактичні успіхи в районі населеного пункту Кругляківка, що на лівому березі річки Оскіл. Для того, щоб завести туди свої підрозділи росіяни були вимушені спалити майже 90 одиниць броньованої техніки на полі бою та покласти численну кількість своїх піхотинців.

Перший штурм з 50 одиниць техніки Сили оборони відбили. Тоді було знищено 48 одиниць, 2 одиниці покинули театр бойових дій підбитими. Однак противник зміг забрати декілька позицій, продавити бойові порядки Сил оборони.

Через незначний проміжок часу пішов інший накат з 20 одиниць техніки, з яких 18 було знищено, 2 підбиті. Противник ще додатково зміг отримати певні тактичні успіхи на полі бою,

– розповів Федоренко.

Третій накат з 17 одиниць техніки дав можливості росіянам зайти в населений пункт Кругляківка, але ЗСУ вдалося знищити 15 одиниць техніки.

Наразі в населеному пункті Кругляківка противник не має штатних інженерних фортифікаційних споруд або надійно підготовлених позицій. Його сили перебувають в підвальних приміщеннях, погребах й в тимчасово підготовлених позиціях. Їх виявляють Сили оборони й постійно завдають по них вогневе ураження.

У цей населений пункт окупанти змушені затягуватися пішим ходом, тому що українські військові знищують всю броньовану техніку, як тільки вона з'являється в зоні ураження наших вогневих засобів,

– наголосив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

З 10 піхотинців, які виходять з району зосередження до передньої лінії, до Кругляківки доходять три, позиції займає один. Нині Силам оборони вдалося призупинити просування ворога.

За даними аналітиків ISW, загалом ситуація на Харківському напрямку без змін.