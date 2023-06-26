З усіх боків були міни: у ЗСУ розповіли, як відбувалося звільнення Рівнополя
У Міноборони України 26 червня підтвердили, що українські військові повернули під свій контроль село Рівнопіль на Донеччині. Наразі там тривають стабілізаційні заходи.
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону розповів, як відбувалася деокупація населеного пункту, повідомляє 24 Канал.
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Як ЗСУ звільняли Рівнопіль
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що з усіх боків Рівнопіль був оточений мінними полями дуже складного характеру.
Інженерні війська пробили коридор і, власне, у такий спосіб відбулася деокупація. Наразі тривають стабілізаційні заходи,
– зауважив Шершень.
За його словами, у Рівнополі не було цивільних, адже він – вщент зруйнований.Зверніть увагу! Бійці з 31 окремої механізованої бригади вже продемонстрували перші кадри зі звільненого Рівнополя.
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Успіхи ЗСУ на фронті: коротко
- Українські військові мають успіхи в Бахмуті. Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов повідомив, що захисники змогли дещо просунутися в самому місті.
- ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони продовжують штурми та вибивають росіян з позицій на флангах міста.
- Також нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що Збройні Сили України наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступ в районах Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки, Оріхово-Василівки. Наші захисники закріплюються на рубежах, яких досягли, та продовжують нищити росіян.
- Загалом за час наступу у червні українським військовим вже вдалося звільнити понад 130 квадратних кілометрів території на Півдні.
- У мережі також показали кадри, як наші військові штурмували позиції окупантів. У штурмі брали участь бійці 1 роти 1 механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади.