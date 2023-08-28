Звільнення Роботиного: чи вплинула зустріч Залужного з командуванням НАТО

Українські військові здобувають нові успіхи на фронті. Так, стало відомо про звільнення Роботиного на Запоріжжі. Цьому передувала зустріч Валерія Залужного з військовим командуванням НАТО.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що помилково пов'язувати ці дві події як причину та наслідок.

До теми ЗСУ повністю звільнили Роботине й просуваються до наступних сіл, – Міноборони

"Роботине було б звільнене в будь-якому разі. Ми спостерігали, як розширювались фланги", – зазначив Коваленко.

Від чого залежить тактика бою: дивіться відео 24 Каналу

Військовий експерт наголосив, що тактика на полі бою постійно змінюється. Однак це залежить не від рішень на нарадах, а від ситуації на фронті.

Новий етап наступу – нова тактика

Коли розпочався наступ Сил оборони на початку червня, тактика полягала в розвідці боєм у першій лінії оборони – у смузі забезпечення. Після цього почався процес підриву та розширення плацдарму на окремих ділянках смуги забезпечення.

Тепер ми вийшли на другу лінію оборони – починається процес її прориву з розширенням плацдарму.

"Скільки разів Залужний, Буданов мають зустрітися з американськими колегами, щоб змінювалась ця тактика протягом наступних місяців? Ми розуміємо, що це виключно конспірологія", – констатував Коваленко.

Ситуація на Півдні: останні новини

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підтвердив, що українські захисники прорвали першу лінію оборони ворога вздовж частини південного фронту на Запоріжжі.

Російські окупанти бояться просування ЗСУ до Токмака, тому перекидають свої сили з Куп'янського напрямку на Південь. Однак їм це не допоможе.

Як відомо, Токмак може стати ключем до звільнення всього Півдня. Звільнивши місто, українські захисники зможуть контролювати логістику ворога через сухопутний коридор.