Звільнення Роботиного: чи вплинула зустріч Залужного з командуванням НАТО
Українські військові здобувають нові успіхи на фронті. Так, стало відомо про звільнення Роботиного на Запоріжжі. Цьому передувала зустріч Валерія Залужного з військовим командуванням НАТО.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що помилково пов'язувати ці дві події як причину та наслідок.
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"Роботине було б звільнене в будь-якому разі. Ми спостерігали, як розширювались фланги", – зазначив Коваленко.
Від чого залежить тактика бою: дивіться відео 24 Каналу
Військовий експерт наголосив, що тактика на полі бою постійно змінюється. Однак це залежить не від рішень на нарадах, а від ситуації на фронті.
Новий етап наступу – нова тактика
Коли розпочався наступ Сил оборони на початку червня, тактика полягала в розвідці боєм у першій лінії оборони – у смузі забезпечення. Після цього почався процес підриву та розширення плацдарму на окремих ділянках смуги забезпечення.
Тепер ми вийшли на другу лінію оборони – починається процес її прориву з розширенням плацдарму.
"Скільки разів Залужний, Буданов мають зустрітися з американськими колегами, щоб змінювалась ця тактика протягом наступних місяців? Ми розуміємо, що це виключно конспірологія", – констатував Коваленко.Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.
Ситуація на Півдні: останні новини
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підтвердив, що українські захисники прорвали першу лінію оборони ворога вздовж частини південного фронту на Запоріжжі.
- Російські окупанти бояться просування ЗСУ до Токмака, тому перекидають свої сили з Куп'янського напрямку на Південь. Однак їм це не допоможе.
- Як відомо, Токмак може стати ключем до звільнення всього Півдня. Звільнивши місто, українські захисники зможуть контролювати логістику ворога через сухопутний коридор.