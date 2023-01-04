"Звільнення Луганщини буде відбуватися у 2 етапи": чи завадить цьому мобілізація в Росії

ЗСУ продовжують звільнення наших земель від російських загарбників, зокрема, Луганської області. Деокупація цієї частини української території відбуватиметься в 2 етапи.

Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, на заваді цьому не стане російський людський ресурс, призваний у разі нової хвилі мобілізації.

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Як ЗСУ звільнятимуть Луганщину

Коваленко зазначив, що росіяни будуть довго стояти за Старобільськ, адже це дуже важливий логістичний вузол у Луганській області. До нього в окупантів фактично немає повноцінних ліній оборони й саме біля цього міста вони вже починають їх формувати.

Отже, ми можемо розглядати звільнення Луганщини у 2 етапи. Перший етап – це звільнення Сватового – Кремінної, звільнення тисяч квадратних кілометрів саме до Старобільська. А потім починається наступний етап,

– заявив військово-політичний оглядач.

За його словами, підготовча частина другого етапу триватиме приблизно 2 – 3 місяці, можливо, трохи більше, оскільки все залежить від того, який тиск ми зможемо чинити на ці ворожі локації.

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Чи вплине на це нова хвиля мобілізації в Росії

Військово-політичний оглядач вважає, що оголошення в Росії нової хвилі мобілізації жодним чином не вплине на ситуацію на фронті. Адже піхотний потенціал нічого не вирішує в сучасних війнах.

Ми бачимо, як батальйонно-тактичну групу знищують фактично за хвилини: була – й нема. Макіївка передала привітання з Новим роком російським окупантам,

– наголосив Коваленко.

Він зауважив, що зараз можна говорити про те, що Росія використовує виключно людський ресурс, щоб затикати дірки там, де їй бракує техніки, артилерії та боєкомплекту. А піхота нині нічого не вирішує, коли в протилежної сторони є й артилерія, і техніка.

Тому, резюмував Коваленко, мобілізація лише збільшить кількість убитих росіян. Адже місяць від місяця фіксується рекорд зі знищених окупантів. Це відбувається через неякісний, непрофесійний ресурс, який надходить із Росії, а також його погане оснащення та технічне забезпечення.

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