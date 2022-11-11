ЗСУ вже в Херсоні, люди масово виходять зустрічати воїнів: що відбувається у місті

Під тиском ЗСУ російські окупанти вимушено прийняли рішення відступити з Херсона. У п'ятницю, 11 листопада, українські військові почали стрімко просуватися до Херсона.

У мережі вже почали публікувати світлини та відео, як українські військові підходять до Херсона. Крім того, наших воїнів виходять зустрічати місцеві жителі. За тим, що відбувається у Херсоні – слідкує редакція 24 каналу.

До теми ЗСУ на околицях Херсона, росіяни зруйнували Антонівський міст: що відбувається на Херсонщині

15:38 Українські військові практично повністю звільнили лівий берег Херсонської області. Правобережжя, на жаль, поки окуповане росіянами.

Звільнена територія Херсонщини: карта

15:20 У ГУР МО України повідомили, що Херсон офіційно повертається під контроль України. Повідомляється, що в місто заходять ЗСУ. Окупантів попередили, що кожен буде знищений, якщо чинитиме опір.

15:15 Українські військові вже у центрі Херсона. Наших захисників і захисниць тепло зустрілися місце жителів, які понад пів року жили під окупацією.

Як херсонці зустрічають ЗСУ: відео

Український прапор вивісили біля будівлі поліції в Херсоні: відео

14:47 Жителів Херсону та населених пунктів правобережжя просять менше ходити вулицями та найближчими днями максимально бути обережними. Про це заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

14:15 Люди в Херсоні масово виходять на вулиці. На відео, які публікують у мережі, чутно, як водії автівок гучно сигналять у центрі Херсона.

Люди масово виходять на вулиці Херсона: відео

14:11 Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що деокупація Херсона на фінальній стадії. Повідомляється, що ЗСУ знищили велику кількість росіян, які намагалися переправитися на лівий берег Дніпра.

13:35 Над будівлею Херсонської ОДА замайорів прапор України. Крім того, місцеві стверджують, що українські військові вже на околицях Херсона. Також люди вийшли на вулиці Херсона зустрічати українських воїнів.

У Херсоні чекають на ЗСУ / Фото Костянтин Риженко

13:32 Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко опублікував світлину із головою Херсонської ОВА Ярославом Янушевичем. Тимошенко натякнув, що Янушевич "готовий до більшого об'єму роботи".

Як піднімали прапор України в Херсоні: відео

13:05 Голова Офісу Президента Андрій Єрмак тонко натякнув на звільнення Херсона. Він написав у соцмережах "11.11.22" – тобто сьогоднішню дату.

12:14 Російське міноборони звітує, що окупанти повністю перекинули свої війська на лівий берег Дніпра. Маневри нібито завершили до 5 години ранку.

09:58 Херсонський журналіст Костянтин Риженко опублікував світлину, де видно синьо-жовтий стяг у центрі Херсона. Прапор з'явився біля будівлі Херсонської ОДА. За його словами, у Херсоні наразі немає зв'язку, світла та води.



Центр Херсона 11 листопада / Фото з телеграму Костянтина Риженка