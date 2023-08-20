Токмак – не лише "ключ" до Мелітополя: чому для росіян це місто таке важливе

Західні аналітики повідомляють про успіхи України на Мелітопольському напрямку. Якщо Збройні Сили пройдуть щільну лінію оборони загарбників, наступним важливим пунктом, довкола якого відбуватиметься протистояння, може стати Токмак.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. На його думку, оптимістичні прогнози щодо просування ЗСУ в напрямку Мелітополя справді мають певне підґрунтя.

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Перспективи ЗСУ на Мелітопольському напрямку

За повідомленням Інституту вивчення війни, Сили оборони мають чергові успіхи поблизу Роботиного. 18 серпня аналітики повідомляли, що російська армія відійшла зі своїх передових позицій на півночі села. Якщо нашим військовим вдасться звільнити цей населений пункт, це відкриє їм шлях до стратегічно важливого райцентру Запоріжжя.

"Токмак – це ключ до звільнення не лише Мелітополя, але й усієї Запорізької області. Це місто є важливим з точки зору його географії та логістики. Саме в Токмаку загарбники накопичують техніку та живу силу", – переконаний Ашурбеков.

Відстань від Токмака до села Роботине, де зараз ведуться інтенсивні бої, становить 20 кілометрів. За два з половиною місяці наступу на цьому напрямку ЗСУ вдалося просунутись на 6 кілометрів.

Попри оптимізм деяких аналітиків, перед виходом до Токмака на українських військових чекає дуже важка робота. Оптимістичні прогнози зумовлені тим, що саме біля Роботиного розташована найбільш підготовлена лінія оборони росіян.

Аскад Ашурбеков про просування ЗСУ на Токмак: дивіться відео

"Росія постійно готує нові оборонні позиції, навіть у Мелітополі, що розташований за 80 кілометрів від лінії фронту. Але за місяць не можливо підготувати суттєві оборонні споруди, які б були такими ж насиченими, як і перша лінія оборони росіян", – зазначив депутат.

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