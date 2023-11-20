У ЗСУ з'явився новий потужний тип зброї: аналіз фронту від Світана

Союзники України працюють над постачанням зброї для протидії російській агресії. Крім бойових машин, ракетного озброєння, ЗСУ також отримують боєприпаси різного калібру та дальності ураження.

Один з таких нещодавно вдало відпрацював по аеродрому ворога. Ці та інші події на полі бою в щоденному огляді фронту для 24 Каналу проаналізував полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Поява нових снарядів у ЗСУ

Російськими соцмережами шириться паніка через те, що ЗСУ почали застосовувати новий тип озброєння – снаряди до ракетного комплексу "Точка-У". Уламки одного з таких виявлені на місці влучання у Бєлгородський аеродром.

Це досить давня балістична ракета, модифікація дальністю від 70 до 120 кілометрів. Установки були на озброєнні України, однак снаряди відстріляли в перші дні війни.

Хороша зброя, особливо уламково-фугасна бойова частина, вона вибухає в повітрі і накриває відтинок близько 3 га, це приблизно футбольне поле,

– пояснив Світан.

Він припустив, що повторній появі снарядів до цього комплексу сприяли союзники України. Свого часу Радянський Союз постачав цю зброю до багатьох країн. В росіян проти такої зброї немає захисту, окрім установки С-400.

Повне зведення від Світана: дивитися відео

Росіяни застосували касетні боєприпаси на Півдні

Також з'явилися повідомлення, що на Херсонському напрямку росіяни застосували вперше касетні боєприпаси, повідомлялося про авіабомбу РБК-500.

Полковник запасу розповів, що це стара радянська розробка, яка містить всередині близько 600 маленьких бомб вагою приблизно 400 грамів.

Досі росіяни, імовірно, її не використовували, адже зазвичай така зброя застосовується проти піхоти, що наступає. Зараз українські оборонці активно працюють на лівобережжі Херсонщини, тому ворог вирішив застосувати це озброєння.

Світан пояснив, що подібною авіаційною бомбою краще працювати, коли пілот безпосередньо бачить піхоту на полі бою і виконує скидання бомби над нею. Однак противник навісив на неї крила і використовує, як кориговану бомбу, але від введення даних до скидання іноді проходить до години. Тому навряд росіянам вдається використовувати її ефективно, адже українські сили оборони постійно рухаються і маневрують.

Зараз росіяни, імовірно, використали цю бомбу для інформаційного потоку, аби показати, що в них є такі авіабомби. Але вони були зняті з бойового використання, бо просто не потрібні, росіяни не виходять авіацією на нульові позиції на південному фронті,

– додав військовий аналітик.

Бої біля Авдіївки

Навколо Авдіївки точаться важкі бої. З'явилися супутникові знімки, на яких видно, що ЗСУ контратакували в районі Степового, відтіснили росіян від залізниці і просунулися вперед. Повідомляється про величезні втрати у ворога. До того ж погода не сприяє їхнім наступальним діям.

Це називається плацдарм для знищення. В них є лінія відсіку – залізнична дорога. Поки вони сидять за цією дорогою, вони ніби у безпеці, але як тільки переходять, то в них виникають проблеми,

– зауважив полковник запасу.

Далі наші війська працюють по угрупуваннях ворога, відсікають їх і зачищають цю територію. Однак російський маховик смерті не зупиняється: після знищення першої хвилі, друга хвиля росіян також починає атакувати в цьому районі.