Гігантський зсув ґрунту у Швеції: автомобілі попадали у величезні ями на шосе

24 вересня 2023, 22:21
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Джерело:

Sky News

У Швеції через зсув ґрунту обвалилася автомагістраль. На щастя, обійшлося без загиблих, однак є постраждалі.

Ґрунт зсунувся на південному заході країни. Інцидент стався поблизу невеликого міста Стенунгсунд у ніч на 23 вересня.

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Що відомо про небезпечний випадок

Це руйнівне природне явище спричинила нещодавня злива. Воно зачепило не тільки шосе, а й ділову зону, АЗС, ресторан швидкого харчування та лісисту місцевість. В результаті зсуву ґрунту пошкоджено близько 10 машин. Одна вантажівка та кілька легковиків впали у ями. В результаті постраждали 3 людини. Їх ушпиталили з легкими травмами.

Зсув ґрунту зруйнував ділянку автомагістралі між шведським містом Гетеборг та норвезькою столицею Осло. Загалом площа пошкоджень складає близько 14 000 квадратних метрів.

Такий вигляд має шосе у Швеції після зсуву ґрунту / Фото з соцмереж
 

 

 

Схожий випадок стався у Грузії

  • Нещодавно у грузинському місті Шові теж стався зсув ґрунту. Катастрофа знесла автомобілі та зруйнувала мости. Через це довелося евакуювати понад 200 людей.
  • Через сильні дощі та танення льодовиків на заході країни відкололася частина гори. Вона знесла деякі котеджі, через що люди не встигли врятуватися.
  • На жаль, в результаті загинули 25 осіб. Ще кілька десятків людей постраждали.
  • Серед загиблих є українка. За попередніми даними, трагедія могла забрати життя української медійниці Аліни Поліковської.
Автор: Петро Залива