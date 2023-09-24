Гігантський зсув ґрунту у Швеції: автомобілі попадали у величезні ями на шосе

У Швеції через зсув ґрунту обвалилася автомагістраль. На щастя, обійшлося без загиблих, однак є постраждалі.

Ґрунт зсунувся на південному заході країни. Інцидент стався поблизу невеликого міста Стенунгсунд у ніч на 23 вересня.

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Що відомо про небезпечний випадок

Це руйнівне природне явище спричинила нещодавня злива. Воно зачепило не тільки шосе, а й ділову зону, АЗС, ресторан швидкого харчування та лісисту місцевість. В результаті зсуву ґрунту пошкоджено близько 10 машин. Одна вантажівка та кілька легковиків впали у ями. В результаті постраждали 3 людини. Їх ушпиталили з легкими травмами.

Зсув ґрунту зруйнував ділянку автомагістралі між шведським містом Гетеборг та норвезькою столицею Осло. Загалом площа пошкоджень складає близько 14 000 квадратних метрів.

Такий вигляд має шосе у Швеції після зсуву ґрунту / Фото з соцмереж



Схожий випадок стався у Грузії