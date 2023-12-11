Везуть "зуби дракона": окупанти посилюють оборону на Вугледарському напрямку

На півночі Донецької області помітили пересування вантажівок із оборонними конструкціями "зуби дракона". Загарбники доставляли їх на Вугледарський напрямок.

На півночі Донеччини спостерігається активність загарбників. Росіяни перекидають на Вугледарський напрямок фортифікаційні споруди "зуби дракона".

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Що відомо про укріплення ворогів на Сході

З Новоазовського напрямку через Нікольську частину Маріупольського району було помічено переміщення окупантами так званих "зубів дракона". Росіяни перенаправляли оборонні піраміди в бік півночі Донецької області на Вугледарський напрямок. Відповідні фото у своєму телеграм-каналі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. На світлинах можна побачити, як окупанти перевозять фортифікаційні споруди на вантажівках.



"Зуби дракону. Знов зафіксовано постачання зубів дракону з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області. Рух через Нікольську частину Маріупольського району (Вугледарський напрям)", – написав Андрющенко.

Росіяни доставляють "зуби дракона" на Вугледарський напрямок / Фото Петро Андрющенко

Що таке зуби дракона Дерев’яна чи бетонна конструкція, призначена для перешкоджання просуванню танкових підрозділів. Їх заривають у землю рядами, тож це нагадує пащу звіра. Малі протитанкові надовби можуть пошкоджувати дно танка. А великі, своєю чергою, ускладнюють прохід.

Яка нині ситуація з обороною позицій