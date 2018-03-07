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Нечуваний напад: невідомі намагались бензопилою відрізати ноги спортсменові

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Невідомі напали на тріатлоніста Мхленгі Гвалу
Невідомі напали на тріатлоніста Мхленгі Гвалу / Фото із соцмереж

У ПАР невідомі під час тренування напали на тріатлоніста Мхленгі Гвалу. Йому намагались відтяти обидві ноги бензопилою.

26-річний спортсмен зараз перебуває у лікарні, пише BBC.

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Подробиці кривавого нападу розповів партнер по тренуваннях Сендайл Шейндж. За його словами, попри те, що травми у його напарника серйозні, але небезпеки для життя не становлять. Проте, чи зможе він і надалі займатись спортом, поки невідомо.

Він думав, що його хочуть пограбувати, зупинився і віддав їм свій телефон. Але вони не хотіли ані його телефона, ані годинника, ані велосипеда,
– розповів Шейндж.

Відомо, що напад стався вранці 6 березня у місті Дурбані, що на заході ПАР. Троє невідомих накинулись на спортсмена під час його тренувального заїзду на велосипеді.

Невідомі у ПАР напали на тріатлоніста

Невідомі напали на тріатлоніста Мхленгі Гвалу під час тренування

Нападники встигли поранити пилою обидві ноги тріатлоніста. Пила застрягла у нозі і чоловік спробував утекти.

Товариш постраждалого розповів моторошні подробиці нападу.

"Його затягли в кущі на узбіччі, схопили пилу та почали відрізати ноги. Коли добралися до кістки, пила застрягла, оскільки була не надто гострою. Тоді вони взялися за другу ногу".

Спортсмен випручався від нападників, вибіг на дорогу, де його підібрали та відвезли до лікарні перехожі.

Речник поліції повідомив журналістам, що за фактом нападу на тріатлоніста відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".

Теги: Кримінальні новини Новини спорту ПАР
Джерело: 24 Канал
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