У Білому домі пояснили, чому зупинили постачання військової допомоги Україні

США днями призупинили постачання військової допомоги Україні. В Білому домі пояснили причину такого рішення.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ефір Fox News. До слова, Штати також підтвердили, що припинили обмін розвідданими з Україною.

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Допомога не зупинена повністю, а перебуває на паузі

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США призупинили військову допомогу Україні для її перегляду. На розгляді перебуває питання подальшого фінансування.

Радник з нацбезпеки сказав мені, що вони призупинили або переглядають фінансування для України, як ви бачили, паузу у фінансуванні,

– сказала вона.

Водночас вона не пояснила причину призупинення обміну розвідданими, зауваживши, що це питання до Ради національної безпеки або ЦРУ.

Левітт також наголосила, що про повну зупинку допомоги не йдеться, наразі усе лише перебуває "на паузі для перегляду цієї ситуації, без конкретних рішень щодо подальших кроків".

До слова, раніше радник Трампа Майк Волц казав, що допомогу відновлять, якщо сторони "зможуть узгодити всі деталі переговорів".