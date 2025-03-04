Рішуча підтримка чи безрозсудне рішення: як у США реагують на зупинку допомоги Україні

Дональд Трамп 3 березня вирішив припинити поставки військової допомоги України. Думки серед американців щодо такого рішення розділилися.

Одні висловлюють рішучу підтримку, а інші говорять про загрозу безпеці США. Як республіканці та демократи відреагували на зупинку Трампом допомоги Україні, передає 24 Канал.

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Думка республіканців неоднозначна

У Конгресі США в обох палатах республіканці мають більшість. Їхні думки розділилися.

Так, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила, що рішуче підтримує рішення Трампа.

Президент Трамп працює над встановленням миру та припиненням щоденної бійні тисяч під час війни,

– йдеться у її заяві.

Подібну думку висловила конгресвумен Вікторія Спартц, яка має українське походження. Вона написала, що "Зеленський грає героя, але він ним не є – насправді герої це українські військові".

"Він зрадив їх, не підтримавши, і продовжує підривати український народ заради особистої вигоди", – заявила Спартц.

Сенатор Білл Кессіді натомість підтримав Україну.

Путін регулярно викидає людей, які з ним не згодні… Він не просто вторгся в Україну. Він вбиває всіх, хто з ним не згоден,

– написав він.

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що "дуже старався підтримувати зусилля українського народу" щодо відсічі агресії Росії та висловлював "захоплення лідерством Зеленського у найважчі часи". До слова, він різко відреагував на сварку президентів України та США, зокрема, закликав Зеленського подати у відставку, а опонування Трампу назвав "поза межами".

Демократи рішуче виступили проти рішення Трампа

Що ж до демократів, то вони очікувано розкритикували рішення американського президента.

Так, сенаторка Елізабет Воррен написала, що спочатку Трамп зробив винним Зеленського у вторгненні Путіна в Україну, потім заявив, що "довіряє" російському президенту, а тепер зупинив військову допомогу.

Американський народ стоїть за українцями, які борються за наші цінності,

– також наголосив сенатор Дік Дарбін.

Конгресвумен Сьюзан Дельбене назвала рішення Трампа небезпечним.

"Це рішення йде на користь нападу Путіна на Україну. Допомога нашим ворогам робить Америку менш безпечною", – додала вона.

Такої ж думки конгресмен Грег Стентон. Він наголосив, що відмова Трампа від українського народу та повне захоплення Путіним є "прямою загрозою національній безпеці та авторитету" США у світі.

Стентон додав, що це "безрозсудне рішення" змусить союзників та супротивників поставити під сумнів прихильність Штатів до захисту демократії та протистояння тиранії.

"Комуністична партія Китаю дуже уважно спостерігає за цим", – зауважив він.