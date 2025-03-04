Трамп ставиться до Путіна як до партнера, а до Зеленського – як до ворога, – Axios

У вівторок, 4 березня, стало відомо, що Дональд Трамп особисто призупинив військову допомогу Україні. Це є останнім у серії кроків, які могли бути вилучені з особистого списку бажань Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Як Дональд Трамп ставиться до Путіна і Зеленського

Так, на тлі зупинки військової допомоги Трамп також розглядає можливість послаблення санкцій для Москви та натякає на зміну режиму в Києві. Промосковський потяг з’явився у той час, коли Дональд Трамп прагне встановити в Україні мир та покращити відносини між ядерними наддержавами.

Але його ставлення до Путіна як до партнера та президента України Володимира Зеленського як до ворога викликало тривогу у союзників по НАТО і навіть у деяких інших республіканців,

– пише видання.

Axios підрахувало, що лише за останні два тижні Трамп зробив щонайменше п’ять кроків на користь Москви. Зокрема, йдеться про такі дії:

Білий дім звернувся до Міністерства фінансів і Держдепу з проханням визначити санкції проти Росії, які можна було б послабити в рамках мирного процесу.

Міністр оборони Піт Гегсет наказав кіберкомандуванню США призупинити наступальні кібер- та інформаційні операції проти Росії (водночас Пентагон це спростовує).

Трамп закликав до виборів в Україні, і він і його союзники припустили після суперечки в Овальному кабінеті, що Зеленському, можливо, доведеться піти.

Минулого тижня США разом із Росією та 16 іншими переважно авторитарними країнами виступили проти резолюції ООН, яка засудила агресію Росії в Україні.

Призупинення поставок зброї – які адміністрація Трампа вже різко сповільнила – є останнім драматичним кроком.

Аналітики вказують, що дружнє ставлення Трампа до Путіна не є новим явищем. Розслідування зв’язків президента з Росією переслідували більшу частину його першого терміну. Водночас видання припускає, що такі дії можуть бути спрямовані на те, аби спонукати Росію до миру. Однак, як вказує Axios, поки всі "пряники" дістаються Путіну, Зеленський отримує лише "батоги".