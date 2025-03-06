Командир "Ахіллес" відповів, наскільки зупинка передачі розвідданих США ускладнить роботу

США призупинила обмін розвідданими з Україною. Україна має вітчизняні альтернативи, утім дії США ускладнюють роботу ЗСУ.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україна не завжди отримувала розвідувальні дані від США під час повномасштабної війни. Були періоди, коли розвідінформації було критично мало, але Сили оборони продовжували виконувати бойові завдання та утримувати ворога на лінії бойових зіткнень.

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"Чи ускладнює це нам роботу? Так, ускладнює. Чи сильно? Достатньо сильно. Але чи зможемо ми протистояти ворогу? Так, зможемо і протистоїмо. Окрім фактичної розвідки від наших партнерів і союзників, Україна має свої розвідувальні органи", – сказав Юрій Федоренко.

Що допоможе Силам оборони

Він додав, що розвіддані України дозволяють отримувати інформацію завдяки агентурній мережі в Росії. Федоренко підкреслив, що ЗСУ відстежують і знають, як ворог буде діяти, які його орієнтовні плани та перспективи.

Ви знаєте про низку діячів, які зрадили український народ і стали пропагандистами, переїхавши до Росії після початку повномасштабної війни. Як і про те, що частина цих людей, зокрема ті, хто вчиняв злочини проти України та українців, була ліквідована безпосередньо на території Росії. Тож руки в нас і в наших спецслужб досить довгі. Дістанемо до кожного,

– сказав Федоренко.

Він додав, що є позитивні здобутки України. Зокрема, політичні домовленості, які дозволили завдавати ударів далекобійними ракетами по території Росії, змусили ворожу авіацію маневрувати.

Окрім цього, Сили оборони застосовують ударні безпілотники, які Україна навчилася виготовляти, масштабувати та ефективно використовувати проти ворога.

Незмінні цілі

Низка цілей у Росії залишається незмінною. Наприклад, бази з перероблювання нафтопродуктів.

Вони нікуди не подінуться, продовжать працювати, наповнюючи російський бюджет "нафтодоларами". Однак частина з них перебуває на ремонті після численних ударів Сил оборони. Тож ці бази, як були, так і залишатимуться нашими мішенями. Ми як били, так і будемо бити,

– сказав Федоренко.

Він пояснив, що щодо військових об'єктів та цілей російська агентура і несвідомі росіяни часто допомагають ЗСУ зрозуміти, де саме знаходиться ворог і де він маневрує.

Він також закликав українців не висвітлювати інформацію про розташування чи маневри Сил оборони, знімати військову техніку, місця дислокації тощо.

Є ситуації, коли влада змушена публікувати світлини місць прильотів. Це потрібно, зокрема, для фіксації злочинів Росії проти людяності. Проте щодо об'єктів енергетичної інфраструктури та інших критично важливих цілей не варто публікувати їхні фото. Противник часто коригує вогонь саме за допомогою постів, які українці публікують після обстрілів.