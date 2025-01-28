У США призупинили програму для українських біженців U4U

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) оголосила про тимчасове припинення дії програми United for Ukraine (U4U). Вона дозволяла українцям, що рятуються від війни, переїжджати до Сполучених Штатів.

Це один з наслідків указів президента Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Що відомо про зупинку програми U4U

У рамках призупинення програми U4U припиняється прийом форми I-134A – на підтримку та декларації про фінансову підтримку. Причиною кроку є виконавчий указ Дональда Трампа "Захист наших кордонів" від 20 січня.

У ньому, серед іншого, президент доручив міністру внутрішньої безпеки відкоригувати програми із надання притулку людям, які прибувають до США та зупинити програми із надання притулку, які суперечать політиці США.

Наразі подача нових заявок заморожена до того моменту, поки американське відомство не завершить опрацювання запитів, які вже були отримані.

За даними на березень 2023 року, у рамках програми U4U до США прибуло понад 118 тисяч українців. Ще близько 25 тисяч громадян України перетнули кордон зі США через Мексику на початку російського вторгнення у 2022 році.

"Голос Америки" також відзначає, що імміграція до Сполучених Штатів останніми роками досягла рекордного рівня. Сучасний показник перевершує навіть великий імміграційний бум кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Нагадаємо, USAID призупинило фінансування всіх своїх програм у світі, зокрема і в Україні, через 90-денний аудит Держдепартаменту.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну агентство виділило 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів на розвиток, а 30 мільярдів доларів було надано у вигляді прямої бюджетної підтримки.