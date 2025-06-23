Політолог назвав 2 варіанти, чому США могли призупинити допомогу Україні

У Пентагоні повідомили про перегляд військової допомоги Україні. Там зауважили, що Дональд Трамп хоче керуватися іншими принципами й підходами, тому партія озброєння, яка вже була у Польщі, поки не вирушить в Україну.

Політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський наголосив 24 Каналу, що висновки робити ще рано. Наразі невідомо чи це офіційна політика Пентагону, чи все-таки Білого дому.

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Чому допомогу могли призупинити

Дональд Трамп неодноразово говорив про те, що не надаватиме Україні зброю, тобто це рішення не є для нас сюрпризом. Однак, ракети, боєприпаси, які були у Польщі, – затверджувалися Конгресом ще раніше. Це законтрактовані речі, які ми мали отримати.

Справді як президент, так і голова Пентагону мають право призупинити постачання. Але невідомо, чи їхні рішення були синхронізованими. Для багатьох людей, які працюють з Україною, зокрема спецпредставника Трампа Кіта Келлога – такі новини стали несподіванкою.

Це виглядає дивним, бо під час саміту НАТО відбулася зустріч українського та американського президентів. Тоді ніяких негативних сигналів не було. Навпаки вони говорили про можливості купівлі зброї,

– зауважив політолог.

Отже, можна припустити, що є 2 варіанти призупинення допомоги Україні. Перший – рішення Пентагону. Можливо, там справді хочуть провести аудит, змінити підходити, тому й поставили оборонні пакети на паузу.

Другий варіант – ситуація пов'язана з атакою США на Іран. Тоді було використано багато американського озброєння, можливо, тепер країна вирішила поповнити свої запаси. Однак, незрозуміло навіщо це робити коштом зброї, яка була передбачена Україні.

Попри це, очевидно, що нашій державі потрібно більше орієнтуватися на допомогу з Європи та бути готовими до повної зупинки озброєння зі США. Також варто працювати над тим, щоб уникнути заборон на використання американських компонентів, які нам можуть передавати європейські партнери.

Нагадаємо, про призупинення допомоги стало відомо 2 липня. Згодом у Пентагоні заявили, що хочуть перевірити, чи надана допомога не суперечить національним інтересам країни. Водночас зауважили, що надали Дональду Трампу рекомендації для ухвалення подальших рішень щодо оборонної підтримки.

На цю ситуацію відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що між країнами відбувається робота, йде з'ясування усіх деталей рішення. Зокрема сторони обговорюють постачання ракет до ППО.