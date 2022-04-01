Зурабішвілі несподівано заявила, що Грузія долучилася до міжнародних санкцій проти Росії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі несподівано заявила, що Грузія долучилася до міжнародних санкцій проти Москви. Вона запевнила, що її країна виступає за всі міжнародні резолюції на підтримку України.

Відповідну інформацію президентка заявила під час спілкування з журналісткою. Це трапилось 31 березня – тобто на 36 день повномасштабного вторгнення, яке Росія почала проти України.

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Грузія заявила, що доєдналась до санкцій проти Росії

Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях (проти Росії – 24 канал), і це справді вже щось означає для нашого фінансового сектора,

– сказала Зурабішвілі.

Президентка запевнила, мовляв, Грузія доєднується до всіх міжнародних резолюцій на підтримку України.

Напередодні Зеленський звільнив посла Грузії

Наразі це тільки заява президентки Грузії у ЗМІ. Досі ніяких офіційних документів щодо запровадження санкцій проти Росії чи приєднання до них – не було.

Буквально напередодні, 30 березня, Володимир Зеленський заявив, що деякі посли лише "даремно витрачають час".

Сьогодні (мовиться про 30 березня – 24 канал) я підписав перший указ про відкликання такого посла України з Марокко, також повернуто посла з Грузії. При всій повазі – не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу… Шукайте, будь ласка, іншу роботу,

– пояснив Президент України.

Президент пояснив, що посли працювали тільки на те, щоб залишатись при посаді.

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