Зустріч Байдена і Путіна: у Кремлі заговорили про непідписні документи

У Женеві розпочалася зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна. За її підсумками можуть бути схвалені непідписні документи.

Про це повідомили у Кремлі. Раніше у російського президента заявляли, що у рамках зустрічі не заплановане підписання документів.

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Водночас речник Путіна запевнив, що лідери Росії та США не планують ухвалювати "будь-яких документів, які стосуються кібербезпеки".

Подробиці про зустріч Байдена та Путіна

Порядок денний переговорів оприлюднили на сайті Білого Дому. Окрім кібербезпеки, обговорити планують, зокрема, контроль над стратегічним озброєнням та захоплення літака Ryanair у Білорусі.

Натомість у Кремлі раніше заявляли, що політики спілкуватимуться про питання стратегічної стабільності, боротьбу з пандемією COVID-19, ситуацію в Україні та Сирії.

Після завершення зустрічі Байден та Путін не проводитимуть спільної пресконференції, а спілкуватимуться зі ЗМІ окремо. Цього побажала американська сторона.