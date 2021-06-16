Зустріч Байдена і Путіна: у Кремлі заговорили про непідписні документи

У Женеві розпочалася зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна. За її підсумками можуть бути схвалені непідписні документи.
Про це повідомили у Кремлі. Раніше у російського президента заявляли, що у рамках зустрічі не заплановане підписання документів.
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Водночас речник Путіна запевнив, що лідери Росії та США не планують ухвалювати "будь-яких документів, які стосуються кібербезпеки".Довідка. Кібербезпека – одне з питань, які Байден прагне підняти на саміті. Втім, він не впевнений, що йому вдасться досягти домовленостей з Путіним щодо цього.
Подробиці про зустріч Байдена та Путіна
- Порядок денний переговорів оприлюднили на сайті Білого Дому. Окрім кібербезпеки, обговорити планують, зокрема, контроль над стратегічним озброєнням та захоплення літака Ryanair у Білорусі.
- Натомість у Кремлі раніше заявляли, що політики спілкуватимуться про питання стратегічної стабільності, боротьбу з пандемією COVID-19, ситуацію в Україні та Сирії.
- Після завершення зустрічі Байден та Путін не проводитимуть спільної пресконференції, а спілкуватимуться зі ЗМІ окремо. Цього побажала американська сторона.