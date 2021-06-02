Зустріч Байдена та Путіна не є подарунком Росії, – Білий дім

У Білому домі прокоментували ставлення до зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна 16 червня. Там заявили, що американська сторона не розцінює майбутні перемовини як подарунок Росії.

Про ставлення Вашингтону до зустрічі Байдена та Путіна розповіла під час брифінгу заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Білий дім про зустріч президентів США і Росії

Саміт – це не подарунок Росії, а можливість відстоювати американські інтереси. На нас чекає багато роботи,

– зазначила Жан-П'єр.

За її словами, прямі перемовини Байдена та Путіна – це найбільш ефективний спосіб зрозуміти плани та наміри Росії, а також спробувати врегулювати розбіжності та визначити сфери, де можна досягти прогресу.

Деталі майбутньої зустрічі Байдена та Путіна