Зустріч Байдена та Путіна завершилась

16 червня 2021 , 18:40
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Джерело:

ТАСС

Перемовини президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена в Женеві в розширеному складі завершилася. Зустріч тривала 4 з половиною години разом з перервою.

Зустріч завершилася о 17:05 за місцевим часом. Байден вже покинув віллу Ла Гранж.

До речі Перші слова Путіна і Байдена один одному під час історичної зустрічі: відео

Зазначили, що була одна зустріч, яку не розділяли на 2 частини. У телеграм-каналах зазначають, що нібито перемовини пройшли цілком успішно. Про це начебто заявив представник однієї з делегацій.

Сутичка репортерів

Перед зустріччю виникла суперечка між журналістами, повідомляє CNN. Висловлювання президентів було погано чутно через галас із боку представників ЗМІ. Видання назвало цей момент "хаотичною сутичкою репортерів". До речі, з обох сторін.

Зустріч Байдена та Путіна: що варто знати

  • Крім президентів, у зустрічі брали участь й держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник російського МЗС Сергій Лавров.
  • Політики будуть спілкуватись з журналістами після зустрічі, але окремо. Таке рішення прийняли США.
  • Лідери країн говорили про ситуацію в Україні, COVID-19, Сирія, Лівія, Нагірний Карабах.
  • Байден раніше заявив, що під час зустрічі з Путіним буде "дуже прямолінійним".
Автор: Ольга Музика