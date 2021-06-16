Зустріч Байдена та Путіна завершилась

Перемовини президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена в Женеві в розширеному складі завершилася. Зустріч тривала 4 з половиною години разом з перервою.
Зустріч завершилася о 17:05 за місцевим часом. Байден вже покинув віллу Ла Гранж.
До речі Перші слова Путіна і Байдена один одному під час історичної зустрічі: відео
Зазначили, що була одна зустріч, яку не розділяли на 2 частини. У телеграм-каналах зазначають, що нібито перемовини пройшли цілком успішно. Про це начебто заявив представник однієї з делегацій.
Сутичка репортерів
Перед зустріччю виникла суперечка між журналістами, повідомляє CNN. Висловлювання президентів було погано чутно через галас із боку представників ЗМІ. Видання назвало цей момент "хаотичною сутичкою репортерів". До речі, з обох сторін.
Зустріч Байдена та Путіна: що варто знати
- Крім президентів, у зустрічі брали участь й держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник російського МЗС Сергій Лавров.
- Політики будуть спілкуватись з журналістами після зустрічі, але окремо. Таке рішення прийняли США.
- Лідери країн говорили про ситуацію в Україні, COVID-19, Сирія, Лівія, Нагірний Карабах.
- Байден раніше заявив, що під час зустрічі з Путіним буде "дуже прямолінійним".