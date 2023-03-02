Світу варто припиняти рефлексії, – в ОПУ прокоментували зустріч Блінкена з Лавровим

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сєргей Лавров вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україні поговорили під час саміту G20. Світ має припинити рефлексії на заяви країни-агресорки, бо ці слова нічого не варті.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що усі причетні до страшних подій в Україні повинні обов’язково сидіти на лаві підсудних, інакше війна ніколи не закінчиться.

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"Треба довести війну до кінця, щоб всі ці суб'єкти сіли на лаву підсудних, а ми мали можливість поставити їм питання і подивитись на ці тремтячі руки. Це важливо для пам'яті наших загиблих людей, загиблих Героїв. Я щиро так вважаю, бо інакше війна ніколи не закінчиться", – підкреслив Подоляк.

Світу варто припиняти рефлексії на заяви Росії

Подоляк зазначив, що сьогодні з’явилась інформація про зустріч Блінкена з Лавровим під час саміту "Великої двадцятки". Радник голови ОПУ звернув увагу, що, як свідчать офіційні джерела, під час зустрічі держсекретар Сполучених Штатів говорив про 2 речі. Зокрема, про підтримку України.

"Про те, що будуть допомагати Україні рівно стільки, скільки потрібно, щоб ця війна була правильно фіналізована. І це кожний день хтось проговорює на різних рівнях. Зокрема, на рівні президентів, включно з паном Байденом. Вчора він також заявив, що Україна буде вільною, а війна закінчиться правильно. Це дуже важливі меседжі, – відзначив він.

За словами Михайла Подоляка, також Блінкен згадав про те, що Росія брутально призупинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

Але я хочу, щоб світ перестав рефлексувати на ці абсолютно нікчемні заяви Росії, вони не варті нічого. Це просто заяви надутих персонажів, які вже дуже бояться,

– додав радник голови ОПУ.

Подоляк про зустріч Блінкена та Лаврова: дивіться відео

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