Ердоган приїхав подивитися на "дідуся": якою була мета його поїздки в Росію

І турецькому президенту Реджепу Ердогану, і російському диктатору Владіміру Путіну потрібна була зустріч. Але результати цього візиту не є якимись значними.

Про це 24 Каналу розповів колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що це була звичайна зустріч без якихось особливих результатів. Це був так званий "візит ввічливості".

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Навіщо Ердоган їхав до Путіна

Як вважає Жирнов, з лютого 2023 року Ердоган ухвалив кілька рішень, які добряче розізлили Путіна. Тепер він спробував нормалізувати відносини з диктатором, адже Туреччина, на жаль, зацікавлена у деякій співпраці з Росією в економічній сфері.

Відомо, що країна-агресорка будує на території Туреччини АЕС за досить хорошими умовами. Ердоган зацікавлений у постачанні російської нафти, а також – у подальших поїздках тамтешніх туристів на турецькі курорти.

Взаємний інтерес. Обоє показали, що вони значущі у міжнародній політиці. Путін отримав картинку. Ердоган міг отримати певні преференції. Напевно, йому вдалося здобути компенсації у вигляді російського зерна. Туреччині все одно, хто їй постачає зерно – Україна чи Росія,

– стверджує Жирнов.

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Ймовірно, Ердоган також хотів дізнатися, в якій реальній формі перебуває Путін. Він був переконаний, що на зустріч не пришлють двійника. Ця інформація буде корисною також західним розвідкам.

Зустріч Путіна та Ердогана: коротко