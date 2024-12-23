"Його мета – вести справи з Росією": Зеленський прокоментував зустріч Фіцо з Путіним

Володимир Зеленський відреагував на зустріч прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з Владіміром Путіним у Кремлі. За його словами, ключова мета Фіцо – вести справи з Росією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України в соцмережі X. Зазначається, що переговори Владіміра Путіна та Роберта Фіцо пройшли у форматі "віч-на-віч" 22 грудня.

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Що Зеленський заявив про переговори Фіцо та Путіна

Володимир Зеленський зауважив, що після цієї зустрічі Фіцо та Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ. За його словами, політики просто не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали, та бояться реакції громадськості.

Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби,

– написав президент.

Глава держави додав, що подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі.

За словами Зеленського, Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а навпаки – хоче допомогти Росії "витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи". Таким чином словацький прем'єр хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни в Україні та послабити Європу.

Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що Роберт Фіцо також відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності. За словами Зеленського, політик зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає додаткові 500 мільйонів доларів на рік.

Отже, його ключова мета – вести справи з Росією, і саме це йому вигідно. Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?

– йдеться в дописі Зеленського.

До слова, раніше Роберт Фіцо заявив, що він обговорив з Владіміром Путіним ситуацію в Україні та можливості дострокового мирного закінчення війни. На зустрічі політики також говорили про "стандартизацію" відносин між Росією та Словаччиною.