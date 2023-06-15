Поставки для сухопутних військ, ремонт та навчання: Остін про те, що обговорювали на "Рамштайні"

У Брюсселі 15 червня проходила 13 зустріч у форматі "Рамштайн". Міністр оборони США на брифінгу за результатами перемовин розповів про підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України.

Ллойд Остін зазначив, що країни впевнені у навчанні, можливостях, які мають ЗСУ, завдяки допомозі "Рамштайну". За його словами, один з пріоритетів – забезпечити постачання для Сухопутних сил. Про те, що говорили Остін та Міллі на брифінгу розповіла кореспондентка 24 Каналу із Брюсселя.

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Що відомо про результати "Рамштайну"

Глава Пентагону заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" партнери розповіли про майбутні плани тренувань, а також про технічне обслуговування техніки, яку вже передали Україні. Зокрема:

Польща та Німеччина розповіли про шляхи ремонту танків Leopard, які є на полі бою в Україні;

союзники з Нідерландів та Данії розповіли про прогрес у планах з підготовки українських військових на винищувачах 4-го покоління, в тому числі на F16.

Відповідаючи на питання журналістів, міністр оборони США Ллойд Остін подякував Нідерландам та Данії за ініціативу очолити коаліцію F-16. За його словами, вони розробляють план навчань, і є низка інших країн, які долучилися і добровільно допомагають у цих зусиллях. Проте, Остін не назвав, коли США дозволять передачу винищувачів Україні.

Це повертає мене до одного з пріоритетів цієї контактної групи – ми хочемо забезпечити постачання для Сухопутних сил. Особливо це важливо з огляду на напади Росії ракетами та дронами на українських цивільних,

– заявив Остін.

Глава Міноборони США додав, що ці незаконні атаки спрямовані на те, щоб зламати волю українського народу. Однак протиповітряна оборона України успішно використовує системи перехоплення, які надали учасники "Рамштайну".

Міністр оборони США зазначив, що постійна підтримка західних партнерів означає, що Україна зможе і надалі захищати своє цивільне населення і критично важливу інфраструктуру.

Зараз декілька країн активізувалися сьогодні з новими зобов'язаннями для України. Канада виділила ще один пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів на підтримку України. Він не лише включає понад 200 критично важливих ракет протиповітряної оборони, які допоможуть українським хлопцям захиститися. Сполучені Штати разом з Великою Британією, Данією і Нідерландами виділили кошти на додаткові критично важливі для України ракети протиповітряної оборони,

– заявив Остін.

Окрім того, союзники надають і допомогу в довгостроковій перспективі. Так, Норвегія та Німеччина оголосили про багаторічні пакети допомоги, а Данія – про свій власний пакет військової допомоги на суму майже 2,6 мільярда доларів до 2024 року.

Що сказав Остін про контрнаступ ЗСУ

Ллойд Остін на брифінгу заявив, що зараз дуже рано давати оцінку, скільки часу займе український контрнаступ. Окрім того, додав, що бойові пошкодження будуть з обох сторін і важливо те, що українці мають можливість відновити пошкоджену техніку на місці, та повернути її до бою.

По всій лінії фронту окопалися і підготували позиції кілька 100 000 російських військових, а Україна почала наступ, і вони впевнено просуваються вперед. Це дуже важка боротьба. Це дуже жорстока боротьба, і вона, швидше за все, займе багато часу і буде коштувати дуже дорого. Але врешті-решт, як колись сказав Наполеон, мораль полягає в тому, що фізична сила – три до одного, а український бойовий дух, їхнє лідерство, їхня майстерність, їхня відчайдушність, їхня стійкість – дуже високі,

– заявив Остін.

За його словами, поки рано давати оцінку, як розгортатиметься ситуація, проте моральний дух російських військ низький, а дії їхнього керівництва не є послідовними.

"Моральний дух їхніх (Росії – 24 Канал) військ не є високим, і вони сидять на оборонних позиціях. Багато з них навіть не знають, чому вони там", – сказав міністр.



Ллойд Остін та Марк Міллі на брифінгу за підсумками "Рамштайну" / Фото Софії Назаренко

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що ця війна не просто агресія проти України, а лобова атака на міжнародний порядок.

Марк Міллі погодився з Ллойдом Остіном, що ще рано прогнозувати результати контрнаступу. Проте, США впевнені у перемозі України.

Вони перебувають на ранній стадії, і ще занадто рано робити якісь остаточні оцінки, та я можу сказати, що кожен день українці демонструють мужність і завзятість, необхідні для того, щоб методично відвойовувати свою територію. Ми вже говорили раніше, що війна динамічна. Як щойно сказав міністр, вона непевна, жорстока і завжди має високу ціну. Але ми можемо бути впевнені, що українська хоробрість, компетентність і готовність переможуть,

– сказав Марк Міллі.

Генерал США зазначив, що під час засідання "Рамштайн" Україна отримала інструменти, необхідні для досягнення успіху. Американські партнери підтвердили, що і надалі надаватимуть свою допомогу українцям, зокрема, у тренування українських військ. Зараз США тренує 3 батальйони, танковий батальйон і два батальйони територіальної національної гвардії.

"Понад 6000 українців проходять підготовку в 40 різних місцях, у 33 країнах на 3 континентах. Це все відбувається прямо зараз, сьогодні. З самого початку війни Сполучені Штати підготували понад 11 000 українців, а також провели маневри з бойовою підготовкою та навчання особового складу. Завдяки зусиллям США було створено 12 маневровних батальйонів, майже 5000 операторів, які зараз воюють на цій техніці разом зі своїми загальновійськовими штабами", - розповів Марк Міллі.

Загалом міжнародні партнери підготували майже 60 000 українських солдатів для цієї операції, і багато з них беруть участь на передовій.

На запитання журналістів про дорожню карту в НАТО для України, міністр оборони Ллойд Остін заявив, що США продовжуємо підтримувати політику відкритих дверей НАТО для України.

"Я ще раз хочу сказати, що ми залишаємось там, де ми були з Будапештом, і в міру того, як ми рухаємось вперед, я думаю, ви побачите, що союзники та партнери продовжують працювати разом над тим, щоб надати Україні те, що їй потрібно для успіху, а також забезпечити гарантії на майбутнє", – сказав Остін.

13 зустріч у форматі "Рамштайн": що відомо