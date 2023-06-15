Росіяни дуже скоро здивуються, – політолог припустив результати "Рамштайну"

У четвер, 15 червня, у Бельгії проходила 13-та зустріч у форматі "Рамштайн". Під час зустрічі акцент робили на авіації та системах протиповітряної оборони.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Він підкреслив, що раніше у коментарях офіційних осіб звучали системи Patriot та NASAMS.

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"Абсолютно очевидним є те, що наші партнери хочуть розширити наш захист від повітряних загроз з боку Росії, щоб і наші інфраструктурні об'єкти були захищені, наші міста, і щоб забезпечувалось прикриття системами ППО Збройних Сил України, які ведуть оборону та наступають", – зауважив він.

"Рамштайн" у формі марафону

Олексій Буряченко зазначив, що 13-й "Рамштайн" відрізняється від інших. Напередодні зустрічі офіційні особи заявляли, що допомагатимуть Україні.

Крім того, далі цей формат працюватиме у формі марафону. Виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад пояснив, що зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть відбуватись частіше. Прийматимуть рішення закривати потреби ЗСУ та надавати те, що найбільше витрачається.

Думаю, що росіяни дуже скоро здивуються та відчують усю силу ЗСУ, контрнаступу та нашого креативу. Наше завдання – звільнити окуповані території та наших людей там. Ми на своїй землі, тому ми надзвичайно вмотивовані,

– наголосив політолог.

Зустріч у форматі "Рамштайн" 15 червня: головне