Куди Гладков має прийти, щоб обговорити плани на Бєлгородщину з РДК: показуємо на карті
Джерело:InformNapalm
Під час рейду у Бєлгородську область військові з легіону "Свобода Росії" та РДК захопили в полон кілька російських військових. Добровольці заявили, що готові відпустити їх в обмін на зустріч з губернатором.
Щедру пропозицію повернути російських полонених у РДК зробили з нагоди Трійці. Рішення назвали "жестом доброї волі" та запропонували губернатору Бєлгородської області Гладкову зустрітися для розмови у Новій Таволжанці.
Читайте також Колапс центральної влади Росії: як рейд на Бєлгородщину сприяє розвалу Росії
Що відомо про зустріч між добровольцями і Гладковим
Представники РДК запропонували обговорити ситуацію в регіоні та майбутнє Росії 4 червня. Для цього губернатор Бєлгородщини має особисто та без зброї прибути у Нову Таволжанку.
Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія, без зброї. Я прийду особисто з представником ЛСР (легіон "Свобода Росії – 24 Канал) і полоненими. Зовсім недавно ви отримали орден мужності, тож проявіть справжню громадянську мужність!
– йшлося у повідомленні добровольців.
Прибути в село Гладков має до 17:00, у такому випадку добровольці передадуть йому двох окупантів.
Де розташований храм у Новій Таволжанці
Храм, про який мовиться у відеозверненні Російського добровольчого корпусу, розташований на вулиці Харківській, будинок 1. Окрім храму Покрову Пресвятої Богородиці у селі також є і однойменна церква, але бійці РДК та "Свободи Росії" згадували саме храм.
Храм Покрову Пресвятої Богородиці на карті
Дорогою від Бєлгорода відстань між храмом і обласним центром складає приблизно 30 кілометрів.
Як Гладков відреагував на пропозицію
Та губернатор Бєлгородщини не надто поспішає погодитися на розмову: своє відеозвернення до росіян він почав тим, що назвав добровольців "вбивцями, негідниками і фашистами". Російських військових він вже заздалегідь "похоронив" і заявив, що бійці РДК, скоріш за все, вже їх вбили.
На зустріч він погодився, але призначив її не на той час і не у тому місці, про яке говорили у "Свободі Росії" та РДК. Спершу він заявив, що сподівається, що всі бійці підрозділів будуть знищені, адже від їх рук начебто "щодня гине мирне населення", а потім цинічно додав, що обіцяє військовим безпеку, якщо вони прийдуть на місце, призначене ним для зустрічі.
А чекатиме Гладков членів РДК на автомобільному пропускному пункті в Шебекіно з 17:00 до 18:00. Відповідь добровольцям він опублікував о 16:54 – за шість хвилин до часу, який вказали бійці Російського добровольчого корпусу.
Де добровольцям пропонує зустрітися Гладков
Що відомо про дії добровольців на Бєлгородщині: останні новини
- На Бєлгородщині триває "звільнення" територій. Станом на 4 червня Російський добровольчий корпус та "Свобода Росії" просунулися вже до передмістя Шебекіно. Як доказ військові опублікували відео з дрона. OSINT-журналісти проаналізували відео та підтвердили, що воно було дійсно зняте у передмісті Шебекіно.
- Окрім того, бійці РДК запропонували надати гуманітарний коридор в Україну. Вони отримали чимало звернень від цивільних місцевих із проханням евакуювати їх. Михайло Подоляк попередньо погодився з цією ідеєю.
- Бажання російських цивільних втекти з Бєлгородщини – не дивина, адже російські військові не надто переймаються про можливі жертви. Нещодавно вони обстріляли Шебекіно фосфорними снарядами, імовірно, з "Градів".