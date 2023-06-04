Куди Гладков має прийти, щоб обговорити плани на Бєлгородщину з РДК: показуємо на карті

Під час рейду у Бєлгородську область військові з легіону "Свобода Росії" та РДК захопили в полон кілька російських військових. Добровольці заявили, що готові відпустити їх в обмін на зустріч з губернатором.

Щедру пропозицію повернути російських полонених у РДК зробили з нагоди Трійці. Рішення назвали "жестом доброї волі" та запропонували губернатору Бєлгородської області Гладкову зустрітися для розмови у Новій Таволжанці.

Читайте також Колапс центральної влади Росії: як рейд на Бєлгородщину сприяє розвалу Росії

Що відомо про зустріч між добровольцями і Гладковим

Представники РДК запропонували обговорити ситуацію в регіоні та майбутнє Росії 4 червня. Для цього губернатор Бєлгородщини має особисто та без зброї прибути у Нову Таволжанку.

Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія, без зброї. Я прийду особисто з представником ЛСР (легіон "Свобода Росії – 24 Канал) і полоненими. Зовсім недавно ви отримали орден мужності, тож проявіть справжню громадянську мужність!

– йшлося у повідомленні добровольців.

Прибути в село Гладков має до 17:00, у такому випадку добровольці передадуть йому двох окупантів.

Де розташований храм у Новій Таволжанці

Храм, про який мовиться у відеозверненні Російського добровольчого корпусу, розташований на вулиці Харківській, будинок 1. Окрім храму Покрову Пресвятої Богородиці у селі також є і однойменна церква, але бійці РДК та "Свободи Росії" згадували саме храм.

Храм Покрову Пресвятої Богородиці на карті

Дорогою від Бєлгорода відстань між храмом і обласним центром складає приблизно 30 кілометрів.

Як Гладков відреагував на пропозицію

Та губернатор Бєлгородщини не надто поспішає погодитися на розмову: своє відеозвернення до росіян він почав тим, що назвав добровольців "вбивцями, негідниками і фашистами". Російських військових він вже заздалегідь "похоронив" і заявив, що бійці РДК, скоріш за все, вже їх вбили.

На зустріч він погодився, але призначив її не на той час і не у тому місці, про яке говорили у "Свободі Росії" та РДК. Спершу він заявив, що сподівається, що всі бійці підрозділів будуть знищені, адже від їх рук начебто "щодня гине мирне населення", а потім цинічно додав, що обіцяє військовим безпеку, якщо вони прийдуть на місце, призначене ним для зустрічі.

А чекатиме Гладков членів РДК на автомобільному пропускному пункті в Шебекіно з 17:00 до 18:00. Відповідь добровольцям він опублікував о 16:54 – за шість хвилин до часу, який вказали бійці Російського добровольчого корпусу.

Де добровольцям пропонує зустрітися Гладков

Що відомо про дії добровольців на Бєлгородщині: останні новини