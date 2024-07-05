Бесіда рівних: комбат розповів про зустріч Сирського з підрозділами БпЛА

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу зустріч за участі найуспішніших командирів бойових підрозділів безпілотників. Бесіда відбулась на рівних, не зважаючи на правила військового підпорядкування.

Таку думку 24 Каналу висловив командир батальйону ударник БпАК 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що безпілотні системи показали високу ефективність на полі бою. На нараді розв'язували загальні проблеми та говорили про речі, які об'єднують всі підрозділи безпілотників.

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Зустріч Сирського з підрозділами БпЛА

Ті військові, які проходили службу до 2014 року, за словами Федоренка, пам'ятають зустріч з Генштабом зовсім по-іншому: всі стояли струнко, "трава фарбується" і т.д. Зараз же – це бесіда рівних, не зважаючи на субординацію військового підпорядкування.

Ти можеш сказати простою мовою, інколи із супроводом найвищого рівня вираження емоцій, що турбує, що потрібно зробити, модернізувати. Не просто сказати в нікуди, а ти впевнений, що будеш почутий,

– підкреслив командир.

За словами Федоренка, безпілотні системи показали свою надзвичайно високу ефективність на полі бою та стали однією з невід'ємних складових сучасного ведення бойових дій. Ця нарада, за ініціативи Сирського, була зібрана вперше, куди запросили командирів підрозділів, які показують найвищі результати щодо знищення ворога.

Тема наради була наступна – визначити загальні проблемні питання, як об’єднують всі підрозділи. Проблеми ті, рішення яких залежить від Генштабу, Міністерства оборони України, Міністерства цифрової трансформації, Верховної Ради, Кабінету міністрів,

– пояснив командир.

Крім цього, Федоренко розповів, що на зустрічі обговорювались ті речі, які об'єднують всі підрозділи безпілотників, а саме їхня ефективність. 30% з важливих питань, які були, кардинально вирішили за місяць. Решта потребують додаткового доопрацювання.

Я впевнений, що при такій динаміці та ініціативі вони їх також вирішать. Це суттєво підвищить ефективність підрозділів ударних безпілотних авіаційних комплексів, а також буде напрацювання нових ініціатив та алгоритмів,

– підкреслив командир.