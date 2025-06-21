Є 2 головні цілі: для чого Келлог приїхав до Білорусі

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог здійснив візит до Білорусі. У цієї поїздки може бути 2 мети. Мовиться про попередження наслідків надання плацдарму для нападу на Україну, країни НАТО та вивчення можливостей, як відірвати Білорусь від Росії.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Тарас Загородній. Також, за його словами, не можна виключати, що це було погоджено з Китаєм.

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Попередження для Лукашенка

Тарас Загородній зазначив, що головна мета – перевірити, чи буде Алєксандр Лукашенко давати територію Білорусі для виконання ролі плацдарму для нападу на країни НАТО або Україну. Ймовірно, звучало попередження для самопроголошеного президента.

Мабуть, було попередження, щоб не виникало дурних думок. Тому що можуть бути великі неприємності. Думаю, що це головна мета цього візиту,

– припустив він.

Також Келлог, можливо, хоче вивчити можливості, як відірвати Білорусь від впливу Росії. Ймовірно, може бути використаний важіль Китаю. Не виключено, що це може бути погоджено з Пекіном.

Китаю на цьому етапі не цікаво, щоб Білорусь влазила у війну. Тому що Лукашенка викликали у Пекін, де проводили з ним виховну роботу. У результаті проведення цієї виховної роботи, наприклад, місце проведення навчань було відсунуте від західних кордонів Білорусі,

– сказав політтехнолог.

Крім того, особиста зустріч з Лукашенком могла бути важливою для Келлога з метою створення додаткового каналу взаємодії.