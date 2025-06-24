В Росії вже напружилися: чому Келлог раптово приїхав до Лукашенка

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог зустрівся з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком у Білорусі. Це досить цікавий хід від Сполучених Штатів.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що зустріч Келлога і Лукашенка явно не сподобалася Росії. Там вже напружилися.

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Чому Келлог поїхав до Білорусі

Як наголосив Загородній, Сполучені Штати поступово "обрізають щупальця", які дозволяють Росії впливати на чутливі для американців регіони. Вони поступово розпорошують вплив диктатора Путіна.

Вже відомо, що розмова Лукашенка і Келлога тривала 6 годин. Очевидно, що там зачепили і війну в Україні, і взаємодії Білорусі з Росією.

Найімовірніше, були попередження для Лукашенка, щоб він не рипався. Сполучені Штати підтримають його, якщо він буде віддалятися від Росіян. Явно говорили, щоб не "бавився" різними війнами, нападами на Європу і так далі. Думаю, що Лукашенко все зрозумів. Він – бандит. Але не втратив розум за усі роки при владі,

– зазначив Загородній.

Зараз Білорусь є ледь чи не єдиною країною, яка дозволяє Росії почуватися імперією. Саме через неї Путін може, зокрема, впливати на політику Європи.

Додамо, у вересні 2025 року у Білорусі пройдуть спільні з Росією військові навчання "Запад-2025". Там вже говорили, що перенесуть їх вглиб своєї території, щоб знизити напругу. Свого часу в Білорусі провели спільні позапланові навчання "Союзная решимость-2022" з 10 по 20 лютого 2022 року. Через чотири дні Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.