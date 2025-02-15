Команда Трампа вже їде у Саудівську Аравію, щоб зустрітись з росіянами, – Politico

Представники адміністрації Дональда Трампа можуть зустрітися із російською делегацією у Саудівській Аравії. Темою переговорів стане завершення війни в Україні.

14 лютого Дональд Трамп наголосив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудуться контакти щодо мирних перемовин за участі американців, росіян та українців. Водночас президент Зеленський заявив, що йому про це нічого невідомо, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Команда Трампа прямує на зустріч із людьми Путіна

За даними видання, високопоставлені чиновники адміністрації Трампа вже прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими посадовцями. Про це Politico розповіли законодавець-республіканець та двоє американських чиновників, знайомих із планом.

Участь в зустрічах з представниками Києва і Москви будуть брати радник з питань нацбезпеки Майкл Волц, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф. Що стосується Келлога – його участь не запланована.

Офіційні особи також заявили, що представників європейських країн на перемовинах не буде. Вони відмовилися сказати, хто братиме участь у перемовинах від України та Росії.

Майк МакКол, депутат-республіканець із Техасу, підтвердив плани Волца та Віткоффа приєднатися до Рубіо в Саудівській Аравії, щоб почати переговори між двома ворогуючими сторонами під час інтерв'ю в пабі Politico на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Зверніть увагу! У коментарі для телеканалу "Ми – Україна" радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що українських представників на переговорах у Саудівській Аравії не буде, бо тем для обговорень немає.

У середу, 12 лютого, Трамп заявив журналістам, що розраховує провести особисту зустріч з російським лідером Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що президент Зеленський заявив про плани найближчим часом відвідати Саудівську Аравію, однак наголосив, що наміру зустрічатися з росіянами не має.