Для них це стало справжнім сюрпризом: про що говорять міністри оборони НАТО після заяв Трампа

Дональд Трамп ввечері 12 лютого поспілкувався телефоном з Владіміром Путіним. Після розмови американський президент заявив, що домовився з главою Кремля негайно розпочати переговори щодо війни в Україні за участю своїх команд.

У зв'язку з цими подіями у Європі, зокрема штаб-квартирі НАТО, активізувалися дискусії про агресивну війну Росії проти України та її завершення. Про що говорять міністри оборони Альянсу та яка атмосфера панує у кулуарах, розповів ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє, який перебуває у Брюсселі.

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Міністри оборони країн НАТО стурбовані діями Трампа

Для міністрів оборони країн НАТО і європейських союзників телефонна розмова Дональда Трампа з Владіміром Путіним стала справжнім сюрпризом, адже їх ніхто не попереджав. Тепер міністри оборони говорять про те, що вони обов'язково мають бути долучені до переговорного процесу.

Проте напередодні очільник Пентагону Піт Гегсет, який зараз перебуває у штаб-квартирі НАТО, заявляв, що європейські війська мають бути введені до України у разі досягнення угоди про припинення вогню, але без залучення американських військ й без активації п'ятої статті НАТО у разі нападу на ці війська.

До слова, висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що будь-яка швидка угода без залучення Європи буде вважатися брудною. Тож Європа має бути залучена до перемовного процесу щодо України. За її словами, якщо Україна не підтримає угоду, яку узгодять Трамп й Путін, то Європа готова їй допомагати.

Ще під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово наголошував на тому, щоб Європа почала захищати себе й відповідно більше виділяла грошей на оборону.

У Європи зараз просто немає вибору. Вони мусять збільшити витрати на оборону, бо без американських військ буде складно відбивати якусь атаку. Загалом вони до цього готові,

– зазначив ведучий 24 Каналу.

Зараз Дональд Трамп розпочав свої переговори про збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП. Проте насправді всім країнам членам НАТО буде складно досягти 5%, тому йдеться про підняття до 3% для країн, які навіть й 2% поки не досягають. Це нелегкий процес, бо потрібно скоротити інші видатки бюджету, наприклад, соціальні видатки.

Це ультиматум від Трампа. Він не дає їм вибору, а говорить, що або ви витрачаєте, як мінімум 5%, або американські війська вас не захищатимуть,

– мовив Ткіє.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет до приїзду в штаб-квартиру НАТО відвідав американські війська, які розміщуються в Європі, й запевнив їх у відданості місії. Тобто пообіцяв, що вони будуть далі продовжувати свою роботу на території європейського континенту. Отже, США залишаються в НАТО й далі збережуть свої військові бази в Європі.

Важливо, на брифінгу щодо засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" генсек НАТО Марко Рютте закликав продовжувати військову підтримку, щоб Україна отримала найсильнішу позицію до початку переговорів.