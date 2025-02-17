Зустріч між офіційними особами США та Росії є "першим кроком", – Держдеп США

У Держдепі США назвали зустріч у Саудівській Аравії між високопоставленими чиновниками США та Росії у вівторок, 18 лютого, своєрідним "першим кроком". Штати так хочуть побачити, чи Кремль із серйозністю ставиться до мирних переговорів.

При цьому наголошується, що це не буде означати початок переговорів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Зустрічі у Саудівській Аравії передувала нещодавня телефонна розмова Трампа та Путіна.

"Переговори в Ер-Ріяді стануть найважливішим поворотним моментом у відносинах між Вашингтоном і Москвою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – кажуть у Держдепі.