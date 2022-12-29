Зустріч Мєдвєдєва з Сі Цзіньпіном підозріла: яка деталь викликає занепокоєння

Дмітрій Мєдвєдєв на чолі російської делегації нещодавно відвідав Китай і зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном, а також представниками китайської Комуністичної партії.

Мєдвєдєв виступав в Пекіні як лідер російської партії "Єдина Росія", яка є союзницькою щодо комуністичної партії Китаю. Про це 24 каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

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На його думку, це підозріла зустріч і вона має викликати у нас занепокоєння. Тому що Мєдведєв нічого з себе не представляє, але це другий посланець після Ніколая Патрушева (директора ФСБ Росії – 24 канал), який відвідав Китай на вищому рівні і проводив там якісь перемовини.

Необхідно розуміти, що уряд Китаю і Компартія визнають "Єдину Росію" як свою сателітку, як Компартію Радянського Союзу. В російській Держдумі представлена ще й Комуністична партія Росії й вона також є партнером Компартії Китаю,

– пояснив експерт.

За його словами, для китайської Компартії "Єдина Росія" – це суперсила, вони її люблять.

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"Звірили годинники"

Він зазначив, що, звісно мовилось на цій зустрічі не про партбудівництво. Були якісь домовленості. Досить підозріло виглядає те, що відразу після візиту до Китаю у Мєдведєва з'явилась нова посада. Він став першим заступником голови Військово-промислової комісії Росії.

Не зрозуміло, чому це збіглося, чому йому дали цю посаду одразу після зустрічі з Сі. Перепрошую, але наш Президент не може навіть подзвонити Сі Цзіньпіну, бо той відмовляється з ним говорити – у нього немає часу,

– підкреслив Харитонов.

Він звернув увагу на те, що зараз у Цзіньпіна є вдосталь часу, щоб зустрітися з Мєдведєвим і проводити з ним якісь перемовини, як вони сказали "звіряти годинники".

Що має відбутися

На думку Артура Харитонова, невідомо що можна очікувати від цієї зустрічі. Але ми знаємо два моменти:

Цзіньпін і Путін планують зробити велику телефонну розмову ще до кінця цього року. Поки що невідомо, коли вона відбудеться;

з китайських джерел є інформація, що Сі планує відвідати Москву на початку березня 2023 року.

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