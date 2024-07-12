Післясмак від поїздок Орбана: у Німеччині заявили, що головування Угорщини в ЄС "наробило лиха"

Посмак від зустрічі Орбана з Путіним та Сі Цзіньпіном почав проявлятися. У Берліні виступили з різкою ритикою на адресу Угорщини.

Не встигло головування Угорщини в Раді ЄС стартувати, як залунали голоси невдоволених. Серед них – МЗС Німеччини. У відомстві вважають, що Будапешт за короткий період встиг вже наробити "багато шкоди".

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Суперечливий вояж Орбана

Речник МЗС Німеччини заявив, що вони надалі спостерігатимуть за поведінкою Угорщини, відповідаючи на запитання про те, як Берлін планує реагувати на "мирні візити " Орбана.

: 1 липня Угорщина почала головувати в Раді ЄС. За кілька днів Віктор Орбан відвідав Москву і зустрівся з Путіним . Потім угорський прем'єр побував в Пекіні і поговорив з лідером КНР. 11 липня Орбан також зустрівся з Трампом у Флориді.

Посадовець наголосив, що головування Угорщини триває лише 12 днів, втім, воно вже завдало великої шкоди.

Нагадаємо, що у ЗМІ пишуть про те, що низка країн-членів ЄС обговорюють можливість бойкоту традиційних неформальних міністерських зустрічей, які відбуваються в Угорщині під час її головування.

Також державі обдумують, як використати договір про ЄС для обмеження простору для маневру Орбана під час його головування. Розглядається й варіант позбавлення Угорщини головування в Раді Євросоюзу.