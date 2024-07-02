Орбан приїхав до Києва: головні заяви прем'єра Угорщини та президента України

2 липня 2024, 14:22
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2 липня до Києва прибув Віктор Орбан. Угорський прем'єр зустрівся з українським лідером.

Під час спільної пресконференції Зеленський і Орбан зробили низку важливих заяв. Вони мали спілкування тет-на-тет, а також провели бесіди у форматі команд. Про що говорили політики, передає 24 Канал.

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14:44, 02 липня

Орбан закликав Україну до припинення вогню, а потім і до переговорів

Орбан сказав, що війна в Україні дуже сильно впливає на безпеку Європи. Угорець заявив, що дуже цінує ініціативи Зеленського щодо досягнення миру.

Я розповів пану президенту, що ці ініціативи потребують багато часу, саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна припинити вогонь і потім почати перемовини. Адже припинення вогню могло б пришвидшити темп цих перемовин. Я це розповів пану президенту і я вдячний за його відверту думку щодо цього питання,
– сказав Орбан.

14:41, 02 липня

Орбан висловив сподівання, що в Україні буде розв'язане питання щодо угорської нацменшини. "Я бачу добрі шанси на це", – сказав політик.

14:39, 02 липня

Угорщина хоче підписати з Україною угоду про глобальне співробітництво

Орбан зазначив, що ця угода буде подібною до тих, які Угорщина має з іншими сусідніми країнами.

Ми будемо брати участь в модернізації української економіки згідно з нашими можливостями. І для цього ми хочемо мати відповідні умови,
– сказав Орбан.

14:34, 02 липня

Орбан подякував Зеленському за запрошення в Україну

Угорський прем'єр розповів, що домовився із Зеленським про зустріч у Брюсселі, 27 червня.

Орбан наголосив, що ця "зустріч вже назріла". 

Є багато таких питань між нашими країнами, які треба врегулювати, про які ми вели перемовини під час попередніх років також. Я прибув сюди з метою просунутися вперед у розв'язанні цих двосторонніх питань,
– заявив Орбан.

Прем'єр підкреслив, що вони намагаються залагодити усі минулі суперечки і сконцентруватися на майбутньому.

14:33, 02 липня

Президент України заявив, що між країнами надалі може бути укладений двосторонній документ про взаємовідносини. 

14:29, 02 липня

Зеленський з Орбаном обговорили найбільш принципові питання для наших відносин: торгівлю, інфраструктурну співпрацю, відкриття української школи в Угорщині.

14:23, 02 липня

Зеленський зазначив, що разом з Орбаном вони говорили про співпрацю на рівні ЄС, про очікування за час головування Угорщини. 

Також президент підкреслив, що Україна потребує, аби Європа і надалі надавала їй підтримку в обороні проти російської агресії.

Крім того, розпочато перемовини про вступ України в ЄС.

14:19, 02 липня

Зеленський заявив про рішучий намір провести другий Саміт миру у цьому році. Він висловив сподівання, що Угорщина візьме участь у підготовці цього заходу.

14:16, 02 липня

Зеленський подякував Орбану за візит

Глава держави заявив, що вдячний Орбану за те, що він приїхав саме після того, як розпочалося головування Угорщини в Раді ЄС. 

Це чітке свідчення наших спільних європейських пріоритетів, того, як важливо повернути Україні та всій Європі мир,
– наголосив Зеленський.

Окремо глава держави подякував Угорщині за участь в Саміті миру та підтримку комюніке.

Автор: Анастасія Колеснікова