Орбан приїхав до Києва: головні заяви прем'єра Угорщини та президента України

2 липня до Києва прибув Віктор Орбан. Угорський прем'єр зустрівся з українським лідером.

Під час спільної пресконференції Зеленський і Орбан зробили низку важливих заяв. Вони мали спілкування тет-на-тет, а також провели бесіди у форматі команд. Про що говорили політики, передає 24 Канал.

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